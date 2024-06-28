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Общество 28 июня 2024 07:27

В Казани засыпят еще один участок Куйбышевского водохранилища

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В Казани засыпят еще один участок Куйбышевского водохранилища
Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В акватории Куйбышевского водохранилища создадут искусственный земельный участок рядом с улицами Большая и Серп и Молот с одной стороны и Кировской дамбой — с другой. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь искусственного земельного участка составит 3,48 га. Специалисты проведут засыпку, намыв грунта, устроят каменный упорный пояс, предотвращающий размыв. Средняя мощность создаваемой насыпи составит 3-5 метров.

Как отмечается в документации, здесь создадут благоустроенную территорию с комфортными условиями для отдыха населения и организации досуга, в том числе занятий спортом и проведения развлекательных мероприятий, развития туризма.

Ранее «Татар-информ» сообщал о создании искусственных земельных участков у Центра семьи «Казан», а также в районе поселка Игумново.

#Кировская дамба #Куйбышевское водохранилище #комитет рт по охране объектов культурного наследия
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