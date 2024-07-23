При реконструкции храма на Казанке столкнулись со сложностями

Сейчас в Казани специалисты проводят берегоукрепление и гидрозащиту храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанке. В дальнейшем памятник ждет еще более сложный этап. Он совмещает в себе комплекс работ по отделке и восстановлению живописи, а также грамотной организации подъездных путей. Также в планах открыть мостовой переход, чтобы туда смогли добираться туристические автобусы, но есть сложности, сообщает комитет РТ по охране объектов культурного наследия (ОКН).

«По этому вопросу пока есть ряд сложностей, которые сегодня обсуждали коллеги из комитета со специалистами различных служб на выездном совещании у стен памятника. Каждому ведомству предстоит через призму своего законодательства проанализировать проектное решение на предмет соответствия или на наличие ограничений и запретов», — говорится в сообщении.

Напомним, данное сооружение построили по распоряжению царя Александра I в 1811 году на месте часовни. Объект представляет собой 20-метровую пирамиду, внутри которой расположена небольшая церковь, четыре кельи и склеп.

На восстановительные работы этого памятника из бюджетов РТ и РФ выделено 300 млн рублей. Планируется, что реставрацию завершат за два года.

Фото: комитет по охране ОКН