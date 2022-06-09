Поймал судью у тайника с наркотой: чем известен новый глава УМВД Челнов

Борец с наркодилерами, телефонными мошенниками и ворами с маркетплейсов – таков неполный список достижений Айрата Ханбикова в УМВД Зеленодольска. Сегодня полковник возглавил полицию Набережных Челнов, его представил глава МВД Татарстана. Что известно о новом шерифе Автограда, раскрытие каких преступлений на его счету, вспомнил «Татар-информ».

Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин представил нового начальника городского Управления МВД России по Набережным Челнам Айрата Ханбикова Фото: сайт МВД по РТ 16.мвд.рф

Информация о том, что именно Айрата Ханбикова назначат начальником городского Управления МВД России по Набережным Челнам, появилась в 20-х числах мая. К тому моменту теперь уже бывший руководитель Надир Закиров покинул пост – он был назначен начальником УМВД России по Казани.

Долгое время в пресс-службе МВД кадровые перестановки не комментировали. Лишь накануне информация о назначении Ханбикова подтвердилась. Стало известно, что глава МВД республики Артем Хохорин поедет в Набережные Челны, где в районе обеда представит личному составу нового начальника.

«Айрата Равиловича все прекрасно знают и в республике, и в МВД, он опытный и достойный руководитель. Думаю, что у Айрата Равиловича при поддержке коллектива, при поддержке силовых структур и суда получится максимально быстро адаптироваться к условиям и особенностям Набережных Челнов. Думаю, что его опыт позволит ему сделать это максимально быстро и не менее успешно, чем раньше в других подразделениях», – сказал глава МВД Татарстана Артем Хохорин.

Новую должность Айрат Ханбиков получил к юбилею, в июле полковнику исполнится 45 лет. В 2019 году он был кандидатом на назначение в казанское УВД, но пост тогда достался Александру Мищихину.

Борьба с кибермошенниками в приоритете

Айрат Ханбиков родился 23 июля 1977 года. Свою карьеру в органах внутренних дел начал строить в 1994 году в Буинске. Именно там прошла большая часть его службы. Сначала он заступил на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска, постепенно дорос до начальника городского УВД.

В 2015 году Ханбикова назначили на должность главы зеленодольского УМВД Фото: «Новости Зеленодольска» zpravda.ru

В 2015 году Ханбикова назначили на должность главы зеленодольского УМВД. Место, стоит сказать, не самое спокойное – в Зеленодольске ему пришлось столкнуться с напряженной криминальной обстановкой. Здесь полковник начал активно работать и со СМИ.

Борьба с наркодилерами, кибермошенники, IT-преступления – то, на чем Айрат Ханбиков заострил свое внимание, борясь с преступностью в Зеленодольске. Для этого он даже создал в местном УМВД специальную следственно-оперативную группу.

«Нагрузка на наших сотрудниках очень высокая. Они часто ездят в командировки, изобличают мошенников. Работа дает свои плоды, и нам удается вернуть деньги обманутым гражданам. Хочу напомнить, что ни один звонок с обещанием заработка ни к чему хорошему не приводил. Люди теряют большие деньги. 30% преступлений за первый квартал этого года – телефонные и интернет-мошенничества», – рассказывал в апреле этого года в интервью зеленодольскому изданию Айрат Ханбиков.

Крупного успеха в раскрытии этого вида преступлений Ханбиков добился в 2016 году, когда зеленодольским полицейским удалось поймать телефонного мошенника из Самары. Аферист успел позвонить более чем десяти зеленодольцам, убеждал их, что их родственники попали в беду. В общей сложности ему удалось украсть более миллиона рублей.

В Зеленодольске пришлось столкнуться с напряженной криминальной обстановкой Фото: «Новости Зеленодольска» zpravda.ru

При Ханбикове в городе появились новые камеры видеонаблюдения. Экс-глава зеленодольской полиции уверен, что они помогают в поимке преступников, особенно тех, кто совершает кражи. Особую тревогу у полковника вызывали площадки и склады маркетплейсов – именно там, по его словам, кражи происходили чаще всего.

«Камеры помогают разобраться не только в ДТП, но и в других преступлениях. Например, в кражах. Особенно много камер в торговых точках. Есть и те, которые установлены по программе "Безопасный город". Информация от них передается в дежурную часть», – рассказывал Ханбиков.

После трагедии в казанской гимназии №175 полковник предлагал ввести в каждой школе «инспектора по режиму» – человека, который будет знать учеников и весь педагогический состав в лицо и не пропустит посторонних на территорию школы.

В Набережных Челнах от нового начальника ждут не меньших успехов в раскрываемости преступлений, чем на прежнем месте Фото: сайт МВД по РТ 16.мвд.рф

Поймал судью с наркотиками

В 2020 году в Зеленодольском районе стражи порядка устроили облаву на наркодилеров. Возле одного из тайников им попалась иномарка, во время обыска полицейские нашли в салоне авто 80 свертков с мефедроном. Каково было их удивление, когда один из пассажиров предъявил корочку судьи мирового суда Ново-Савиновского района Казани. Его подельником оказался сотрудник МЧС.

Дело для зеленодольского УВД было непростым, но стражи порядка добились возбуждения уголовного дела в отношении судьи, его сняли с должности. К слову, несколько дней назад оба обвиняемых выслушали приговор. Экс-судью отправили в колонию на 10 лет, бывшего пожарного – на 8 лет.

Как подсказывают источники агентства, в Набережных Челнах от нового начальника ждут не меньших успехов в раскрываемости преступлений, чем на прежнем месте.