Артем Хохорин представил личному составу нового начальника полиции Челнов

Глава МВД по РТ Артем Хохорин прибыл в Набережные Челны, где представил личному составу нового начальника УМВД Челнов.

Полицию Автограда возглавил полковник полиции Айрат Ханбиков. С 2015 года и вплоть до нового назначения Ханбиков занимал пост начальника отдела МВД России по Зеленодольскому району РТ.

Глава МВД по РТ Артем Хохорин отметил, что Айрата Ханбикова прекрасно знают и в республике, и в МВД.

«Он опытный и достойный руководитель. Думаю, что у Айрата Равиловича при поддержке коллектива, при поддержке силовых структур, суда получится максимально быстро адаптироваться к условиям и особенностям Набережных Челнов. Думаю, что его опыт позволит ему сделать это максимально быстро и не менее успешно, чем раньше в других подразделениях», - отметил глава МВД Татарстана Артем Хохорин.

Айрат Ханбиков родился в Буинске, выпускник Казанского юридического института МВД России и Академии управления МВД России. На службу в органы внутренних дел пришел в 1994 году. За годы работы прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска Буинского РОВД РТ до начальника ОМВД России по Зеленодольскому району.

Напомним, что ранее «Татар-информ» сообщал, что глава полиции Челнов Надир Закиров возглавил УВД по Казани.