Экс-мирового судью из Казани, пытавшегося продавать наркотики, отправили в колонию

Как установило следствие, бывший мировой судья Ново-Савиновского района вместе с экс-сотрудником пожарно-спасательной части решили продавать наркотики. В мае 2020 года стражи порядка задержали их после того, как нашли в их машине свертки с психотропным веществом, которое они хотели сбыть.

На них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Сегодня они выслушали свой приговор: экс-судью отправили в колонию на 10 лет, бывший пожарный – на 8 лет. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.