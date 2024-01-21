Застрявшие на трассе дети из Башкирии остаются в нижнекамском лагере «Чайка»

13 детей и 5 сопровождающих из Башкортостана продолжают находиться в нижнекамском лагере «Чайка». Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Нижнекамского района Яна Комарова-Енькова.

По ее словам, дети и взрослые пробудут здесь до улучшения погодных условий.

Ранее о непростой ситуации, которая возникла при перевозке детей, рассказал глава района Рамиль Муллин.

«Непогода последних дней нарушила планы многих людей. Сотни единиц транспорта не смогли продолжить свой путь по трассе. Метель настигла в дороге водителей большегрузов, автобусов. В лагере „Чайка“ расселили детей из Башкирии. Автобус с 13 ребятами и 5 сопровождающими ехал на конкурс, но не смог продолжить свой путь. Гости накормлены, устроены на ночлег и смогут здесь оставаться до тех пор, пока погода не позволит продолжить дорогу», — написал он в своем Telegram-канале.

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