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«Заслуживают самого лучшего»: волонтер Челнов готовит для бойцов тушенку и колбасу
Волонтер из Набережных Челнов Дамир Гараев около 8 лет готовит тушенку и различные виды колбас — от копченых до вареных. Мужчина отправляет готовую продукцию и для военнослужащих, которые находятся на передовой.
Он и сам участник боевых действий в Чечне. Поэтому знает, каково им. Когда бойцы могут долгое время находиться в окопе, в их рационе должно быть мясное блюдо, чтобы и сытыми были, и не замерзли. Защитники Отечества заслуживают самого лучшего, им надо уделять больше внимания, уверен волонтер.
Челнинец рассказал, как готовит для военнослужащих. По его словам, мясо в начале очищается от всех прожилок и костей. В колбасу идет фарш и сало из конской гривы, различные специи, соль, сахар, вода.
«Родители же своим детям даже в армию отправляют самое вкусное, правильно? Мне вот, помню, папа отправлял колбасы. Я не знаю, где он находил. В 80-х годах все по талону было. И не было такого качественного. Он брал где-то в сельхозпродуктах, там в втридорога продавалось это все хозяйство», — рассказал активист.
На изготовление «Краковской» колбасы требуется от трех суток до одной недели. Она полностью натуральная и даже оболочка.
Поэтому активист Дамир Гараев отправляет колбасы военнослужащим только в холодное время года, чтобы продукция не испортилась по пути.
А еще волонтер отправляет сосиски, различные виды копченых, варено-копченых и вареных колбас. Также Дамир Гараев готовит и тушенку. Из 5 кг мяса получается 3 литра сытного продукта. Военнослужащим еда пришлась по вкусу.
«Отправили небольшую партию. Им очень понравилась. Ну, там на самом деле, мясо очень концентрированное получается. Я его делаю очень долго — 24 часа с лишним варю. И оно получается очень концентрированная, вкусная», — поделился он.
Как только холода наступят, Дамир Гараев возобновит производство колбас и тушенок для военнослужащих. Ведь поддерживать их необходимо, говорит активист.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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