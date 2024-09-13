«Заслуживают самого лучшего»: волонтер Челнов готовит для бойцов тушенку и колбасу

Волонтер из Набережных Челнов Дамир Гараев около 8 лет готовит тушенку и различные виды колбас — от копченых до вареных. Мужчина отправляет готовую продукцию и для военнослужащих, которые находятся на передовой.

Он и сам участник боевых действий в Чечне. Поэтому знает, каково им. Когда бойцы могут долгое время находиться в окопе, в их рационе должно быть мясное блюдо, чтобы и сытыми были, и не замерзли. Защитники Отечества заслуживают самого лучшего, им надо уделять больше внимания, уверен волонтер.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Челнинец рассказал, как готовит для военнослужащих. По его словам, мясо в начале очищается от всех прожилок и костей. В колбасу идет фарш и сало из конской гривы, различные специи, соль, сахар, вода.

«Родители же своим детям даже в армию отправляют самое вкусное, правильно? Мне вот, помню, папа отправлял колбасы. Я не знаю, где он находил. В 80-х годах все по талону было. И не было такого качественного. Он брал где-то в сельхозпродуктах, там в втридорога продавалось это все хозяйство», — рассказал активист.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На изготовление «Краковской» колбасы требуется от трех суток до одной недели. Она полностью натуральная и даже оболочка.

Поэтому активист Дамир Гараев отправляет колбасы военнослужащим только в холодное время года, чтобы продукция не испортилась по пути.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

А еще волонтер отправляет сосиски, различные виды копченых, варено-копченых и вареных колбас. Также Дамир Гараев готовит и тушенку. Из 5 кг мяса получается 3 литра сытного продукта. Военнослужащим еда пришлась по вкусу.

«Отправили небольшую партию. Им очень понравилась. Ну, там на самом деле, мясо очень концентрированное получается. Я его делаю очень долго — 24 часа с лишним варю. И оно получается очень концентрированная, вкусная», — поделился он.

Как только холода наступят, Дамир Гараев возобновит производство колбас и тушенок для военнослужащих. Ведь поддерживать их необходимо, говорит активист.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру