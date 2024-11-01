Защитят бойцов, укроют технику: челнинцы плетут светоотражающие сети «Невидимка»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На протяжении более двух лет волонтеры Набережных Челнов плетут маскировочные сети. С каждым разом они совершенствуют свою работу: кто-то придумывает новую схему плетения, кто-то использует необычные ткани для этого. На этот раз челнинские активисты решили использовать светоотражающий материал.

По словам волонтеров, на первый взгляд кажется, что эти изделия ничем не отличаются от обычных сетей. Но если включить фонарик на телефоне, то можно увидеть их главное отличие. Эти маскировочные сети плетутся из светоотражающих лоскутков.

Благодаря такому материалу техника и бойцы становятся менее заметными для дронов и тепловизоров. Кроме того, маскировочные сети не промокают, и они достаточно легкие.

«За общий период деятельности мастерицы „Народных сетей“ сплели более 2 тыс. сетей разных видов общей площадью 32 тыс. квадратных метров. А также 1050 модулей неснимаемой защиты „Невидимка“ для танков и боевой техники», — рассказала председатель ТОС «27 комплекс» Венера Наумкина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Материал для масксетей присылают из фабрик. Два волонтера за 4 часа могут сплести сеть 3 на 6.

Волонтер группы «Народные сети» Валентина Захарова на заслуженном отдыхе. Челнинка говорит, что у нее есть свободное время, и поэтому она решила помогать военным. «Наши сети очень помогают, оберегают наших солдат. Мы все горим желанием помогать нашим солдатам», — поделилась волонтер.

«Работаем с ноября 2022 года, почти с начала спецоперации. Порыв у всех один и тот же — помочь фронту, поддержать наших ребят. В начале было трудно, схемы осваивали. Сейчас уже привыкли, все очень просто», — говорит волонтер группы «Народные сети» Любовь Юрина.

«Почему помогаю? Наверное, так воспитаны. Были октябрята, пионеры, комсомольцы. Нас всегда воспитывали в духе защиты Отечества, поэтому не могу остаться в стороне», — поделилась волонтер группы «Народные сети» Наиля Хамидуллина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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