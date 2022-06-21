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Спорт
21 июня 2022  18:46
Cергей Гаврилов

Защитник УНИКСа Зайцев продлил контракт с казанским клубом

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Казанский УНИКС и защитник сборной России Вячеслав Зайцев достигли соглашения о продолжении сотрудничества в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Единой Лиги 32-летний баскетболист сыграл за казанскую команду 29 матчей, в среднем набирая по 5.3 очка, 2.1 передачи и 2.1 подбора за 15:31 минуты на площадке. Прошлым летом Зайцев перешел в УНИКС из подмосковных «Химок».

Стоит отметить, что накануне новый контракт с казанским клубом также подписал капитан УНИКСа, форвард Андрей Воронцевич.

Процесс формирования команды на новый сезон стартовал сразу после того, как на прошлой неделе главный тренер казанцев хорватский специалист Велимир Перасович продлил контракт с УНИКСом. Об этом нашей редакции впервые сообщил президент клуба Евгений Богачев.

#баскетбол #единая лига втб #БК Уникс
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