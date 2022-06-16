Евгений Богачев: «Перасович продолжит работать в УНИКСе. Думаю, что уговорим и Хезонью»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев заявил о том, что хорватский специалист Велимир Перасович продолжит тренировать казанскую команду в следующем сезоне.

«В контракте нашего хорватского наставника было записано, что он примет решение о работе с УНИКСом до 15 июня. И вчера Велимир сказал, что он продолжит работу с нашей командой. По словам Перасовича, его абсолютно все устраивает в Казани — уровень контракта, инфраструктура, отношение к нему в клубе. Да и жена Велимира поддержала своего супруга», – заявил Богачев в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

После того, как Перасович принял решение продолжить работу в УНИКСе, появились хорошие шансы на продолжение карьеры в казанской команде ее лидера, хорватского форварда Марио Хезоньи, который на сегодняшний день является одним из лучших баскетболистов Европы.

Не секрет, что решающим доводом при принятии предложения УНИКСа прошлым летом для Марио стала персона Перасовича, совместная работа с которым всегда радовала Хезонью, о чем он и ранее говорил в интервью нашему агентству. С весны ряд СМИ стали писать об уходе Хезоньи в мадридский «Реал».

«Думаю, что мы уговорим Марио остаться в УНИКСе, благо в его контракте есть опция продления соглашения на год», – отметил президент УНИКСа.

Тот факт, что казанский клуб, наверняка, не будет играть в новом сезоне в Евролиге, откуда российские ЦСКА, «Зенит» и УНИКС были удалены еще в феврале после начала специальной военной операции на Украине, Перасовича не смущает. Единая лига ВТБ, где казанцы в минувшем сезоне заняли третье место после ЦСКА и «Зенита», турнир очень высокого уровня, в чем хорватский специалист убедился еще в прошлом году, добавил Богачев.

Примечательно, что остается в Санкт-Петербурге испанский наставник «Зенита», впервые ставшего чемпионом лиги ВТБ, Хавьер Паскуаль.