Капитан УНИКСа Воронцевич остается в команде

Капитан казанского УНИКСа — 34-летний форвард Андрей Воронцевич продолжит выступать за казанскую команду. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Казанский клуб и Воронцевич активировали опцию «+1» в контракте — форвард остается в Казани на следующий сезон.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 уроженец Омска, рекордсмен ЦСКА по сыгранным матчам Воронцевич принял участие в 25 играх, в которых его средняя статистика составила 7,8 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи и 0,9 перехвата.

В 19 играх Евролиги Воронцевич набирал в среднем по 5,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи. Андрей быстро завоевал любовь казанской публики, став к тому же образцовым примером для самого яркого легионера УНИКСа хорвата Марио Хезоньи, о чем тот сам рассказал в интервью спортивной редакции «Татар-информа».