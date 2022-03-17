Защитник «Рубина» Тальби вызван в сборную Туниса на стыковые матчи за выход на ЧМ-2022

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби вызван в сборную Туниса на стыковые матчи за выход на Чемпионат мира – 2022 в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба африканской сборной.

В двухматчевом противостоянии за выход на мундиаль Тунис сыграет против национальной команды Мали. Матчи пройдут 25 и 29 марта.

Напомним, центральный защитник казанцев Тальби заявил о том, что не собирается покидать российский чемпионат по примеру своих бывших одноклубников Андерса Дрейера и Сеада Хакшабановича.

Ранее защитник «Рубина» Илья Самошников был вызван в сборную России по футболу на мартовские сборы.