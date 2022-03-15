Защитник «Рубина» Тальби не собирается покидать РПЛ

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби заявил, что не собирается покидать российский чемпионат по примеру своих бывших одноклубников Андерса Дрейера и Сеада Хакшабановича.

«Пока я в Казани. Здесь стабильная ситуация, чемпионат по-прежнему идет. На данный момент не думаю об отъезде», - цитирует футболиста Metaratings.

Также Тальби оценил действия арбитра матча «Рубин» - «Ростов», которого после игры жестко раскритиковал Леонид Слуцкий.

«Я не хочу говорить о рефери, готов обсуждать только футбол. Мы должны фокусироваться на том, что было хорошо, а что получилось плохо. В футболе надо больше думать об игре и о том, как стать лучше. Нужно устранить все негативные моменты и работать над теми позитивными моментами, что получились сегодня», - считает Тальби.

Накануне «Рубин» проиграл (1:2) в Казани «Ростову» в матче чемпионата России по футболу. Спортивная редакция «Татар-информа» подробно рассказала о конфликте наставника казанцев Леонида Слуцкого с арбитром и обо всем, что окружало матч.