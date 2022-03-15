Защитник «Рубина» Илья Самошников вызван в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил состав национальной команды на мартовские сборы.

В составе сборной России оказался один представитель «Рубина» Илья Самошников.

Защитник казанского клуба уже имеет опыт выступления за главную команду страны. Илья провел три матча в сентябрьском этапе отбора к Чемпионату мира, выйдя на поле против сборных Кипра, Мальты и Хорватии.

Полный состав сборной, в который вошло 27 игроков, выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов, Антон Шунин, Александр Селихов

Защитники: Георгий Джикия, Кирилл Заика, Сергей Терехов, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Игорь Дивеев

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов

Нападающие: Фёдор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев

Учебно-тренировочные сборы стартуют в Москве 21 марта.