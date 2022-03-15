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Спорт
15 марта 2022  11:16
Дамир Садриев

Защитник «Рубина» Илья Самошников вызван в сборную России по футболу

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Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил состав национальной команды на мартовские сборы.

В составе сборной России оказался один представитель «Рубина» Илья Самошников. 

Защитник казанского клуба уже имеет опыт выступления за главную команду страны. Илья провел три матча в сентябрьском этапе отбора к Чемпионату мира, выйдя на поле против сборных Кипра, Мальты и Хорватии.

Полный состав сборной, в который вошло 27 игроков, выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов, Антон Шунин, Александр Селихов 
Защитники: Георгий Джикия, Кирилл Заика, Сергей Терехов, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Игорь Дивеев  
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов
Нападающие: Фёдор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев

Учебно-тренировочные сборы стартуют в Москве 21 марта.

#фк рубин #Футбол #Илья Самошников #сборная России по футболу
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