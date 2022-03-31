Защитник «Рубина» Тальби вернулся в Казань и присоединился к команде

Центральный защитник «Рубина» Монтассар Тальби вернулся в расположение казанского коллектива. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что футболист, только вернувшийся в Казань из Туниса, уже приступил к подготовке к завтрашнему матчу против подмосковных «Химок». В составе сборной Туниса защитник «Рубина» вышел на Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре.

В данный момент Тальби является единственным легионером команды, находящимся в расположении «Рубина». Помимо защитника контракт с казанским клубом до сих пор не приостановили Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом, но оба полузащитника в данный момент восстанавливаются от травм.

Ближайшая игра казанцев состоится 1 апреля в 19:00 против «Химок» на стадионе «Ак Барс Арена».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему казанские болельщики не ходят на «Рубин».