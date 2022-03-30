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Спорт
30 марта 2022  12:02
Дамир Садриев

Защитник «Рубина» Тальби вместе со сборной Туниса вышел на Чемпионат мира по футболу

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Центральный защитник «Рубина» Монтассар Тальби в составе сборной Туниса вышел на Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре.

Футболист казанского клуба принял участие в стыковых играх против национальной команды Мали и помог своей сборной победить в двухматчевом противостоянии с общим счетом 1:0.

Стоит отметить, что для Туниса мундиаль 2022 года станет вторым кряду. В 2018 году африканская сборная также выступала на Чемпионате мира в России, но не вышла из группы с Бельгией и Англией.

Напомним, Тальби перешел в казанский клуб летом 2021 года и провел за команду 18 матчей.

Защитник сборной Туниса является одним из трех легионеров «Рубина», кто до сих пор не приостановил действие контракта с казанским клубом. Ранее контракты с «Рубином» приостановили пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Хвичи Кварацхелия и Сильвие Бегич.

#фк рубин #футбол #чемпионат мира по футболу #РПЛ
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