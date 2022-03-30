Лагающий сайт, холодная выпечка и фантомный фаншоп: почему Казань не ходит на «Рубин»

Команда Леонида Слуцкого подошла к заключительному отрезку чемпионата. Из оставшихся восьми игр пять «Рубин» проведет дома, и больше половины – против прямых конкурентов. Кажется, самое время привлекать болельщиков на трибуны? Но соответствующих действий от клуба не видно. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Складывается впечатление, что дела болельщицкие «Рубин» волнуют в последнюю очередь

Фото: © «Татар-информ»

Послезавтра «Рубин» проведет свой первый матч после перерыва на паузы сборных. В Казань приедет последняя команда чемпионата – «Химки». С одной стороны, афиша встречи не вызывает у нейтрального зрителя абсолютно никакого интереса. С другой, реальность такова, что прямо сейчас подмосковный клуб находится всего в семи очках от команды Слуцкого, а результат этой игры может во многом повлиять на расклад сил в подвале турнирной таблицы. При этом сами химчане до сих пор играют с легионерами в составе и этой весной набрали очков уже больше, чем «Рубин». Можно даже сказать, что в Казань они приезжают в роли теневых фаворитов.

В «Рубине» сейчас все очень плохо: легионеры уехали, Лисакович дисквалифицирован, сильных россиян в команде как не было, так и нет, а Слуцкий, кажется, полностью потерял контроль над происходящим. Все это говорит о том, что команде в срочном порядке нужна помощь откуда-то извне. Этой помощью вполне могла стать поддержка трибун, но складывается впечатление, что дела болельщицкие клуб волнуют в последнюю очередь.

На домашний матч с «Ростовом» 14 марта пришли 3344 зрителя. И это если верить официальному протоколу Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

В игре с «Химками» нас ждет повторение антирекорда посещаемости

На домашний матч с «Ростовом» (14 марта) пришли 3344 зрителя. И это если верить официальному протоколу. Визуально же казалось, что болельщиков на трибунах почти вдвое меньше. Но и это не предел. Судя по всему, в следующей игре нас ждет повторение антирекорда сезона. Посудите сами: пятничный матч в 19:00, холодная ветреная погода, унылая игра «Рубина», отсутствие звездных легионеров и соперник, который не только не заинтересует местную публику, но и не привезет свою. Великолепный набор отмазок для клуба, вершина маркетинговой способности которого – розыгрыш шести билетов в телеграм-канале.

Ну хорошо, предположим, что казанский болельщик горит желанием посмотреть вживую на звезд «Химок» – Глушакова, Жиркова и Мамаева. Заходим на официальный сайт «Рубина» и видим... бесконечную загрузку страницы. Да, клубный сайт работает с большими перебоями чуть ли не две недели. Как известно, в день матча с ЦСКА у официального портала клуба истек срок действия сертификата. Судя по техническим сбоям, вопрос не решен до сих пор.

Клубный сайт работает с большими перебоями чуть ли не две недели Фото: скриншот

Но билеты купить все же можно, перейдя по ссылке с закрепленного поста группы во «ВКонтакте». Цены на них, кстати, начинаются с 200 рублей, что вполне приемлемо. К слову о сайте – недавно Sports.ru провел исследование по рейтингу удобства клубных страниц, и казанский клуб занял в нем 13-е место. Не самый лучший показатель для клуба, позиционирующего себя медиаактивным.

Приезд блогеров на матч с «Ак Барсом» анонсируется в Казани ярче, чем игра «Рубина»

И если уж речь зашла о медиаклубах, то стоит отметить, что приезд блогерского «Амкала», который сыграет в Казани 2 апреля на базе в Соцгороде, визуально афишируется в Казани намного ярче, нежели игра местного клуба. Вполне вероятно, что «Амкал» соберет больше зрителей, чем «Рубин».

А как насчет фаншопа – магазина атрибутики для болельщиков? Наверняка поклонники «Рубина» уже и забыли о существовании такого слова. На играх с участием «Ак Барса», УНИКСа и «Зенита» можно увидеть в разы больше людей с атрибутикой любимого клуба. И дело вовсе не в том, что футбольные болельщики не хотят тратить деньги. Им банально негде и нечего купить.

Наверняка поклонники «Рубина» уже и забыли о существовании такого слова, как фаншоп Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ассортимент интернет-магазина, если удастся туда попасть, отправляет нас прямиком в 2016-й год, а стационарный фаншоп на Центральном стадионе. Абсурд, но за восемь лет клуб так и не удосужился организовать магазин с собственной атрибутикой на «Ак Барс Арене» (ранее «Казань Арене»).

Сейчас поход на «Ак Барс Арену» является квестом для настоящих героев, готовых терпеть отсутствие элементарных условий на «суперсовременной арене». Бетон, заборы, кофе из огромного таза, сухая, холодная выпечка – реалии, с которыми приходится сталкиваться среднестатистическому болельщику «Рубина» на каждой домашней игре.

Клуб не делает ничего, чтобы создать на стадионе домашнюю атмосферу

Если пройти мимо стадиона в нематчевый день, то, вероятно, вы не увидите там ничего даже отдаленно связанного с «Рубином». Ни брендирования, ни афиш ближайших матчей, ни символики клуба, ни фан-шопа – ничего. Возможно, именно по этой причине «Ак Барс Арена» и получила у казанцев репутацию, отпугивающую от футбола. Клуб не делает ровным счетом ничего, дабы создавать на стадионе домашнюю атмосферу и привлекать новую аудиторию.

«Ак Барс Арена» получила у казанцев репутацию, отпугивающую от футбола Фото: © «Татар-информ»

В противовес можно сказать, что «Рубин» хорошо работает в соцсетях: ведет крутой «ТикТок», балует качественными роликами на Ютубе. Все это выглядит красиво, но словно направлено куда-то вдаль и предназначено для болельщиков, которые болеют за клуб, но живут при этом где-то далеко. Для местных же нет возможности организовать на стадионе комфортные условия.

Можно также сослаться и на то, что людям нужен в первую очередь результат. Но в случае «Рубина» не работает даже это. Отвратительные условия на «Ак Барс Арене» способны перекрыть всё, даже четвертые места и еврокубки. Поднимать цены на билеты против топовых соперников и разыгрывать шесть билетов на игру с «Химками» – вершина, на которую способна команда в маркетинговом плане прямо сейчас.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»