Защитник Илья Самошников не будет играть за «Рубин» в ФНЛ

Как стало известно «Татар-информу», крайний защитник «Рубина» Илья Самошников этим летом покинет казанский клуб.

По нашей информации, несмотря на контракт Самошникова с «Рубином» до 2023 года, игрок сборной России не планирует выступать в команде ФНЛ. Стороны будут искать взаимовыгодный вариант трансфера для клуба и футболиста.

Ранее в СМИ появлялась информация, что левым защитником казанцев интересуются ряд топ-клубов Российской Премьер-лиги.

Напомним, РФС официально заблокировал расширение РПЛ. Таким образом, «Рубин», занявший по итогам сезона 15-е место, напрямую вылетает в ФНЛ.

Спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги Исполкома и объяснила, почему РФС не будет разрушать лигу ради спасения «Рубина».