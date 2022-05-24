Официально: РФС заблокировал расширение РПЛ, «Рубин» проведет сезон 2022/23 в ФНЛ

Казанский «Рубин» проведет сезон 2022/23 в Футбольной национальной лиге. Об этом стало известно по итогам заседания Исполкома РФС, информирует пресс-служба организации.

«РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов», – говорится в официальном заявлении.

Таким образом, «Рубин», занявший по ходу сезона 15-е место, напрямую вылетает в ФНЛ.

Ранее на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне, даже в случае официального вылета команды в ФНЛ.

В свою очередь, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему не согласна с официальной позицией клуба.