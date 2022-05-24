В «кабинетах» не отыгрались: Дюков не стал рушить всю РПЛ ради спасения «Рубина» от ФНЛ

Расширение состава участников РПЛ напрашивается в условиях отсутствия международных соревнований для российских клубов и сборных. Однако подобные решения должны приниматься цивилизованным путем, а не так, как предлагал «Рубин» в попытках избежать заслуженного вылета в ФНЛ. Подробнее – читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Казанский «Рубин» проведет сезон 2022/23 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом стало известно сегодня по итогам заседания Исполкома Российского Футбольного Союза (РФС)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лигу не расширят, «Рубин» сыграет в ФНЛ

Казанский «Рубин» проведет сезон 2022/23 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом стало известно сегодня по итогам заседания Исполкома Российского Футбольного Союза (РФС). «РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов», – говорится в официальном заявлении лиги.

Таким образом, «Рубин», занявший по ходу сезона 15-е место, напрямую вылетает в ФНЛ. Вчерашнее трехчасовое выступление Рустема Сайманова на пресс-конференции по итогам сезона «Рубина» на решение никак не повлияло. Как известно, главным противником нерегламентированного расширения РПЛ выступал глава РФС Александр Дюков и ведущие клубы РПЛ.

Вчерашнее трехчасовое выступление Рустема Сайманова на пресс-конференции по итогам сезона «Рубина» на решение никак не повлияло Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сразу обозначим ключевой момент: ни одна футбольная лига мира не пересматривала вопросы определения чемпионства или вылета в низший дивизион, изменяя регламент уже завершившегося сезона. Причина на поверхности – такое решение полностью убивает спортивный принцип, за который так рьяно ратует тот же «Рубин». Бывали лишь форс-мажоры в виде ссылки итальянских клубов в низший дивизион за договорные матчи. Но согласитесь, это совсем из другой оперы.

Расширение РПЛ необходимо, но цивилизованное, а не варварское

Конечно, «Рубин» столкнулся с большими сложностями с побегом легионеров из клуба. Но здесь стоит четко расставить акценты. Незаконные (назовем вещи своими именами) решения УЕФА и ФИФА относились ко всему российскому футболу. И дальше уже все клубы выкручивались, как могли. То есть, находились в одних стартовых позициях. По факту же, «Рубин», ратуя за спортивный принцип, мог попросту уничтожить всю спортивную составляющую чемпионата.

При этом само расширение состава участников РПЛ выглядит правильной идеей, учитывая, что российские клубы и сборные отстранены от международных матчей Фото: © «Татар-информ»

При этом само расширение состава участников РПЛ выглядит правильной идеей, учитывая, что российские клубы и сборные отстранены от международных матчей. Но сам процесс внедрения принятого решения должен носить цивилизованный, а не варварский характер.

Переход на новый формат лиги должен быть объявлен заранее с ясными правилами игры. То есть, по итогам уже следующего сезона РПЛ команды, занявшие 15-е и 16-е места должны провести стыковые матчи с 3-4 командами ФНЛ. А 1-2 команды ФНЛ получить прямое повышение в классе. Только такой формат расширения лиги имеет право на существование. Такого мнения придерживаются и эксперты. Например, известный футбольный агент Алексей Сафонов.

«Шанс у «Рубина» был, а ссылаться на то, что легионеры уехали? Ну, это ваша работа»

«Я считаю, что поздно менять решение и кого-то спасать в последний момент. В свое время ЦСКА вылетал, «Спартак», «Динамо». Поэтому я считаю, что эти исключения очень спорные, учитывая, что их не делали даже для таких команд. Практические все вылетали. Вот, «Торпедо» вылетели, достойно вернулись.

Мне кажется, они вызывают сейчас больше уважения, чем если бы их оставили. Тем более шанс у «Рубина» был, а ссылаться на то, что легионеры уехали? Ну, это ваша работа. Я сторонник того, что был регламент, приняли его перед чемпионатом, так что давайте его придерживаться», - заявил нашему изданию Сафонов.

Алексей Сафонов: «Я считаю, что поздно менять решение и кого-то спасать в последний момент. В свое время ЦСКА вылетал, «Спартак», «Динамо» Фото предоставлено Алексеем Сафоновым

В то же время, количество матчей в следующем сезоне можно увеличить за счет нового турнира - Кубка лиги. Напомним, что формат турнира предполагает разделение 16-ти команд РПЛ на четыре группы и проведение турнира по образцу футбольной лиги чемпионов. То есть, по две команды из каждой группы выходят в плей-офф, в котором проводят сдвоенные матчи дома и на выезде на стадиях четвертьфинала и полуфинала и решающим финальным поединком за главный трофей.

В будущем, при расширении РПЛ до 18-ти команд, Кубок лиги можно расширить за счет клубов ФНЛ и возможно перейти к классической схеме на выбывание, как это реализовано, например, в Кубке английской лиги.

«Исполком РФС установил срок доработки, просчёта финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года. Турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ», - говорится в сегодняшнем официальном заявлении РФС.

Команда Леонида Слуцкого наиграла этой весной на прямой вылет в ФНЛ

«Рубин» делал большую ставку на сегодняшнее заседание Исполкома РФС. Впрочем, даже после трехчасовой пресс-конференции Рустема Сайманова, доводы «Рубина» так и не стали бесспорными.

Казанскому клубу пора завершать попытки отыграть проигрыш на футбольном поле «кабинетными» инициативами и признать, что команда Леонида Слуцкого откровенно наиграла этой весной на прямой вылет в ФНЛ.

Казанскому клубу пора признать, что команда Леонида Слуцкого откровенно наиграла этой весной на прямой вылет в ФНЛ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководству клуба еще предстоит переосмыслить масштаб происшествия и, возможно, переоценить вклад Леонида Слуцкого в итоговый результат. На взгляд большинства экспертов, вылет в низшую лигу клуба уровня «Рубина» невозможен без вины главного тренера, который априори отвечает за итоговый результат. Возможно, казанцам стоит не выписывать пожизненную индульгенцию Леониду Слуцкому от всех грехов, а заняться построением команды, которая быстро вернется в РПЛ. Для этих целей нужен мотивированный на работу в ФНЛ специалист.

«Я всегда говорил так: сколько людей, столько и мнений, но за результат отвечает тренер. Во все времена, во всем мире, во всех странах за результат всегда отвечал тренер», - сказал нашему корреспонденту Алексей Сафонов.

Вылет «Рубина» в ФНЛ не означает краха казанского футбола

И тут важно, что сам Леонид Слуцкий вряд ли горит желанием поработать в ФНЛ. Мы помним, что Рустем Сайманов накануне заявил обратное, однако сам специалист вообще не пожаловал своим вниманием итоговую пресс-конференцию, да и в субботу после матча с «Уфой» сбежал от журналистов. В то же время, федеральные СМИ уже распространяли информацию, что по ходу этого сезона Слуцкий трижды порывался уйти в отставку по собственному желанию. Непонятно, как немотивированный тренер будет решать задачу по возвращению команды в РПЛ.

Вылет «Рубина» в ФНЛ не означает краха казанского футбола. Через подобное унижение (или очищение) совсем недавно проходили московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также отметим, что вылет «Рубина» в ФНЛ не означает краха казанского футбола. Через подобное унижение (или очищение) совсем недавно проходили московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Оба клуба вернулись в РПЛ и сейчас показывают, чуть ли не лучшие результаты за последние лет десять. Также есть пример московского «Торпедо», которое после долгого перерыва вернулось в РПЛ. Наверное, было бы неправильно рушить весь спортивный принцип РПЛ ради сохранения в лиге «Рубина».