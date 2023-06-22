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«Защитили Родину ценой жизней»: Минниханов опубликовал видео на тему Дня памяти и скорби
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, в День памяти и скорби, напомнил татарстанцам о героизме советских граждан в годы Великой Отечественной войны. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, на котором молодые жители республики читают стихотворение «В тот страшный день земля рванула в небо», посвященное памяти павших героев.
Ребята на видеоролике рассказывают по четверостишию на фоне Вечного огня, памятника Советскому солдату в парке Победы, Казанского Кремля.
«Ранним утром 22 июня 1941 года Гитлер вероломно напал на Советский Союз. Проявив героическое мужество и стойкость, миллионы советских граждан защитили Родину ценой своих жизней. Мы храним эту память и скорбим. Киләчәк буыннарга тормыш бүләк иткән каһарманнарга мәңгелек дан», – подписал Минниханов видео.
Напомним, в Казани минувшей ночью прошли памятные мероприятия. Так, порядка 8- человек приняли участие в акции «Свеча памяти». Они с лампадами в руках прошли шествием от парка имени Горького до парка Победы. Там они вместе с ветеранами войны в Афганистане возложили цветы к Вечному огню. Кроме того, в четыре утра в столице Татарстана прошло траурное шествие от стелы «Казань – город трудовой доблести» до мемориала в парке имени Урицкого.
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