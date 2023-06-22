1418 дней войны: в День памяти и скорби казанцы провели траурное шествие в 4 утра

Сегодня, в день памяти и скорби, в четыре утра сотрудники и посетители казанского молодежного центра Гайдара прошлись траурным шествием в память о героях Великой Отечественной войны. Они следовали от стелы «Казань – город трудовой доблести» до мемориала в парке имени Урицкого.

В шествии приняли участие как преподаватели учреждения, так дети, занимающиеся в молодежном центре вместе с родителями.

«У нас есть символичные места. Между стелой „Казань — город трудовой доблести“ и мемориалом в парке Урицкого ровно 1418 метров. Столько же дней длилась Великая Отечественная война. Мы решили так вспомнить героев войны, тружеников тыла, тех, кто отдавал свои жизни ради Великой Победы и тех, кто смог вернуться домой», — пояснила директор КМЦ Гайдара Ирина Алёшина.

Перед возложением цветов к стеле «Казань – город трудовой доблести» горожанам рассказали о вкладе Татарстана в достижение Победы в Великой Отечественной войне, в том числе о предприятиях, обеспечивавших фронт всем необходимым.

Затем они направились в парк Урицкого, где также возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Напомним, что также в честь памятной даты в столице Татарстана прошла акция «Свеча памяти». Примерно 80 человек с лампадами в руках прошли шествием от парка имени Горького до парка Победы. Там они вместе с ветеранами войны в Афганистане возложили цветы к Вечному огню.