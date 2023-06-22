«Дань памяти героев»: 80 человек стали участниками акции «Свеча памяти» в Казани

В День памяти и скорби, 22 июня, в столице Татарстана прошла акция «Свеча памяти». Примерно 80 человек с лампадами в руках прошли шествием от парка имени Горького до парка Победы. Там они вместе с ветеранами войны в Афганистане возложили цветы к Вечному огню.

«Мы проводим акцию „Свеча памяти“ с 2016 года. Таким шествием мы решили почтить память тех воинов, которые сражались во время Великой Отечественной войны и не вернулись. Мы идем именно в то время, в четыре утра, когда без объявления войны Германия напала на Советский Союз. Этим шествием мы чтим память героев, наших дедов и прадедов», — отметил руководитель «Волонтеров Победы» в Татарстане Азат Идрисов.

К акции присоединились поисковики, участники Объединения «Отечество» РТ, судебные приставы, сотрудники ДОСААФ и представители ряда общественных организаций.

Путь начался в два часа ночи от парка Горького. Участники акции прошли по мосту Миллениум, а затем по улицам Чистопольская и Абсалямова до парка Победы. Там к ним присоединились ветераны афганской войны, чтобы вместе возложить цветы к Вечному огню. Весь путь занял около полутора часов.

«Задача нынешней молодежи — сохранить память о великом подвиге наших предков, которые отдали свои жизни за наши жизни. Я отношусь к этому шествию очень серьезно, внутри меня всё вздрагивает, и мне хочется заплакать, потому что я чувствую всю скорбь. Это мой долг», — поделилась эмоциями руководитель общественного центра КФУ «Волонтеры Победы» Алина Ерзикова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в память о подвиге героев Великой Отечественной войны в казанском парке Победы создали рисунок из свечей с танками Т-34 и Т-70.