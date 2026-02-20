«Защита через труд, доблесть через усилия»: как в Казани поздравляли защитников Отечества

Торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества состоялось сегодня в «Казань Экспо». Со всего Татарстана сюда съехались ветераны и участники СВО. Для них подготовили концерт с участием лучших артистов Татарстана. Перед началом торжественной части Раис Татарстана встретился с финалистами программы «Батырлар. Герои Татарстана».





Состоялось торжественное мероприятие в «Казань Экспо» – здесь приготовили выставку, посвященную СВО и заслугам Татарстана на передовой

«Наша цель – выстроить систему военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в республике»

Участники и ветераны СВО со всех районов республики приехали сегодня в Казань. Мобилизованные, кадровые офицеры, добровольцы – все они стали почетными гостями праздничного мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Состоялось торжественное мероприятие в «Казань Экспо» – здесь приготовили выставку, посвященную СВО и заслугам Татарстана на передовой, а также торжественный концерт с участием известных исполнителей республики.

Участие в мероприятии приняли Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и первые лица Правительства.

Прежде чем осмотреть выставку и зайти в концертный зал, Рустам Минниханов встретился с участниками программы «Батырлар. Герои Татарстана». Проект – аналог федеральной программы «Время героев». В числе финалистов в Татарстане 45 участников специальной военной операции из разных регионов страны. Сегодня они представили свои командные проекты, которые им удалось подготовить благодаря своим наставникам – ими стали главы районов, министры, руководители ведомств.

Всего Рустам Минниханов заслушал сегодня 10 проектов, дал авторам свои рекомендации: кому-то улучшить наработки, а кому-то продумать детали, но в целом все проекты им были одобрены.

Инструктор центра «Воин» Анвар Мухаметзянов разработал вместе со своей командой проект по развитию Центра военно-спортивной подготовки по Республике Татарстан.

«Представьте: учитель ОБЗР, который живет в сельской местности, хочет привлечь на свои занятия ветерана. Где ему найти такого ветерана? Если даже он найдет ветерана, с чем он придет и о чем расскажет, что покажет? Понимает ли он, как проводить занятия? С другой стороны, представьте ветерана, который хочет работать с молодежью, но у него нет материально-технической базы и методики. Наша цель – выстроить систему военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в республике на базе уже существующих муниципальных учреждений молодежной политики с трудоустройством туда ветеранов боевых действий», – объяснил Анвар Мухаметзянов.

Чтобы воплотить этот проект в жизнь, не потребуется создание новой организации, а только систематизирование работы, подготовка материально-технической базы, проведение переподготовки ветеранов, чтобы обучить их педагогической деятельности. Ветеран отметил, что поддержать его инициативу готовы центры «Воин», «Авангард», «Движение первых» и «Форпост». Реализовать проект планируется на территории всего Татарстана.

Проект Анвара Мухаметзянова понравился Рустаму Минниханову. Он поддержал его и предложил взять его в работу.

«Попробуем отработать его в пяти районах. У вас есть опыт, огромное желание – я поддерживаю. Как говорится: колхоз создали, высылайте колхозников. Самое главное, чтобы были бойцы, которые способны работать», – отметил Раис Татарстана.

«Главная цель моего проекта – формирование у детей и молодежи чувства гордости за свою страну»

Проект следующей команды представил ветеран Юрий Нестеров. Он отметил, что имеет опыт службы в спецназе МВД более 20 лет, а сейчас преподает в Центре внешкольного развития Зеленодольского района. Имея педагогический опыт он, как и предыдущий выступающий, представил образовательный проект, ориентированный на сельских жителей.

«Очень важно иметь систему патриотического воспитания, иметь единые стандарты на педагогические рекомендации, размещение образовательных центров в каждом районе. Но районные центры находятся достаточно далеко от многих населенных пунктов. Главная цель моего проекта – формирование у детей и молодежи патриотического сознания, чувства гордости за свою страну, готовности к защите Отечества», – отметил ветеран.

Цель его проекта в этом году – создать на территории Большеключинской средней школы Зеленодольского района центральную тренировочную комплексную площадку с полосой препятствий. Чтобы реализовать проект, необходимо создать инфраструктуру, закупить экипировку и оборудование.

Рустаму Минниханову проект понравился, он предложил реализовать его и в других школах.

Еще один проект представил ветеран Булат Назипов. Он предложил создать многофункциональные тактические комплексы.

«Работая в военкомате с молодежью, знаю, какая у них слабая физическая подготовка, как много они сидят в гаджетах и играют в электронные игры. Общаясь с сослуживцами и ветеранами СВО, вижу, как не хватает пространства для выброса адреналина и места для физического восстановления. Мы с командой рассмотрели, где можно поиграть в тактические игры, потренироваться в условиях, приближенных к военным», – отметил он.

Проект его команды объединяет компьютерные игры и реальную тактическую подготовку. Для такого фиджитал-формата необходим полигон и крытое помещение. Одновременно играть могут около 70 человек. Инструкторами будут работать ветераны СВО. Реализовать проект планируют к маю следующего года.

Раис Татарстана поручил проработать и оптимизировать проект, а также подумать над его коммерческой составляющей, чтобы проект мог сам себя окупать.

В отличие от «Форпоста» привлекать в «Дуслар» будут не молодежь, а взрослых, а особый акцент делать на ветеранах СВО

Бывший сотрудник МЧС, мобилизованный Кирилл Дмитриев обратил внимание на нехватку кадров в правоохранительных органах и проект свой направил на решение этой проблемы.

«Наш проект – это общественная организация “Дуслар”. В настоящее время не хватает сотрудников в правоохранительных органах. Только в Альметьевском районе не хватает порядка 140 сотрудников. Другие регионы активно привлекают к поддержанию правопорядка дружинников. Так, к примеру, в Московской области дружинники выявили порядка 640 нарушений, в Кировской области – почти 500», – привел данные он.

Согласно его проекту, дружинников будут обучать и аттестовывать, а в дальнейшем – привлекать, в том числе к территориальной и гражданской обороне.

Дружинники будут базироваться на площадках опорных пунктов полиции или на территории исполкомов районов.

В отличие от «Форпоста» привлекать в «Дуслар» будут не молодежь, а взрослых, особый акцент делать на ветеранах СВО.

«У меня была мечта – максимальное количество ребят, которые вернутся с СВО, устроить участковыми, в патрульно-постовую службу. Я считаю, что данная идея очень правильная. Люди, которые имеют опыт работы с оружием, кто уже ходил в форме, они более организованны. Поэтому давайте проработаем. В некоторых районах и до 50% сегодня некомплект», – отметил Раис Татарстана.

Руслан Гараев рассказал о проекте, который направлен на реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов через спорт.

«Ветераны возвращаются с физическими увечьями и психологическими травмами. Наш проект призван помочь ветеранам вернуться к активной жизни, улучшить их физическое и ментальное здоровье, также снизить напряженность в обществе. К 1 июля мы хотим создать механизм, обеспечивающий доступность занятий физической культурой и спортом для ветеранов СВО», – рассказал он.

В планах – привлечь в этом году к программе 500 ветеранов, а уже к следующему году увеличить число участников до 2 тысяч.

Тимур Нусратов представил проект «Адаптация своих», направленный на помощь ветеранам в возвращении к мирной жизни – получении образования, адаптации, получении психологической помощи Фото: rais.tatarstan.ru

«Семь из десяти ветеранов испытывают сложности с поиском работы»

Тимур Нусратов представил проект «Адаптация своих», направленный на помощь ветеранам в возвращении к мирной жизни – получении образования, адаптации, получении психологической помощи.

«Мы провели опрос, в котором приняли участие 313 ветеранов СВО. 68% испытывают сложности с поиском работы, 58% чувствуют себя потерянными после возвращения. Наша идея заключается в том, чтобы ветеранам с первого дня возвращения из зоны боевых действий без хождения по инстанциям могли предлагаться вакансии, обучение и реабилитация», – рассказал он.

Ветеран со своей командой разработал первое в России приложение, которое могло бы упростить работу социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».

Марат Галиев предложил проект, не связанный ни с помощью ветеранам, ни с патриотическим воспитанием. Это централизованная цифровая система эффективного обращения с побочными продуктами животноводства.

«В республике образуется ежегодно в среднем почти 5 миллионов тонн побочных продуктов животноводства – навоза и помета. При этом их экологическое, безопасное и законное применение требует порядка 165 тысяч гектаров земли в цикле один раз в три года. В 2016 году на расширенном заседании по предпринимательству, Рустам Нургалиевич, вы подчеркнули принципиальную позицию: навоз – это не отходы, а удобрение», – рассказал он.

Марат Галиев считает, что его проект поможет упростить обращение с отходами животноводства и упростить работу фермерских хозяйств.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, мое выступление было завершающим. Разрешите от имени всех участников проекта – ветеранов СВО, их семей – выразить вам, нашим наставникам, организаторам программы, искреннюю благодарность за реализацию масштабного и значимого проекта “Батырлар”. Она стала важным этапом развития каждого из нас, помогла получить важный опыт и знания», – отметил ветеран.

Он рассказал, что участники проекта с помощью искусственного интеллекта, который освоили на занятиях по цифровым технологиям, создали гимн проекта и подготовили ролик о том, как проходило их обучение.

Рустам Минниханов отметил, что за время работы над проектами была проделана большая работа.

«Всем районным начальникам далеко до вас – такое рвение, такая активность! Хочу поблагодарить вас. Эта учеба прошла не зря», – подчеркнул Раис Татарстана.

«Герани», обучение операторов БПЛА и гуманитарка от районов

Завершив встречу, Рустам Минниханов отправился на выставку, подготовленную представителями различных районов и организаций республики.

Здесь представили различные фотопроекты, посвященные участникам СВО и их семьям: на снимках портреты Героев России из Татарстана, кадровых военных и мобилизованных.

Волонтеры, которые куют победу в тылу, представили то, что сохраняет жизни бойцам и помогает им хотя бы на мгновение почувствовать себя как дома. Сухие супы, сублимированные фрукты и мясная продукция – все это заботливо готовят жители районов и городов Татарстана.

Из Черемшанского района приехали прихожане храма Архангела Михаила. С начала СВО они помогают фронту: плетут сети, делают нашлемники, носилки и многое другое. Всего при храме трудятся порядка 20 человек.

«Настоятель храма, отец Василий Имуков, подписал контракт и сейчас окормляет бойцов на передовой. Я, как благочинный района, заменяю его и продолжаю помогать фронту с прихожанами. Силами прихода было сделано более тысячи маскировочных сетей, 2,6 тысячи тактических носилок, столько же нашлемников и 6 тысяч окопных свечей», – рассказал благочинный Черемшанского района РТ иерей Александр Филимонов.

Прихожане помогают вместе с волонтерским центром района.

«Мы – единственные, кто создал свою газету. Мы рассказываем в ней о помощи фронту, о наших героях и новостях района. Все газеты мы распространяем по району бесплатно. Газета очень понравилась главе района, он обещал помочь, чтобы масштабировать наши идеи», – отметил руководитель волонтерского центра Черемшанского района Альмир Жораев.

О своей деятельности рассказали многочисленные организации, занимающиеся патриотическим воспитанием и военной подготовкой. Центр «Воин» предоставил возможность всем желающим позаниматься на тренажере для операторов БПЛА. Они представили технику, которую используют в обучении: это и всевозможные коптеры, в том числе знаменитые «Герани», и боевое орудие, и средства оказания первой медицинской помощи.

Показали, как проходит военно-тактическая подготовка и для студентов «Алабуга Политех», которые занимаются на полигонах и используют современные технические средства в обучении.

«Татарстан всегда был и остается регионом, где ратный труд и ратный подвиг идут рядом»

Торжественная часть мероприятия – праздничный концерт начался с выступления детского коллектива. Затем на сцену вынесли знамя Казанского танкового училища. Военный оркестр исполнил государственные гимны, и на сцену вышел Раис Татарстана.

«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю с наступающим Днем защитника Отечества! Ровно год назад в этих стенах мы дали старт Году защитника Отечества в Татарстане. Мы завершаем год, но не завершаем нашу заботу и поддержку ветеранов. Этот год в очередной раз напомнил, что защитник не только тот, кто с оружием в руках, но и тот, кто хранит верность Отечеству. Татарстан всегда был и остается регионом, где ратный труд и ратный подвиг идут рядом. Сегодня на наших предприятиях, в научных лабораториях и на гражданской службе живет та же традиция – защита через труд, доблесть через ежедневные усилия. Прошлый год был ознаменован Годом 80-летия Победы, и мы еще раз убедились, что историческая правда требует не лозунгов, а системной работы. Никакие попытки переписать историю не пройдут там, где в семьях хранят письма с фронта, где внуки знают имена прадедов и чтят их память. Подвиги наших героев навсегда в наших сердцах», – сказал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана предложил почтить память погибших минутой молчания. Зал встал под звуки метронома.

«Сегодня среди нас те, кто еще недавно был на передовой, в зоне специальной военной операции. Возвращаясь к мирной жизни, ребята начинают ее заново. Наша общая задача – сделать так, чтобы их опыт, характер, преданность Родине нашли достойное применение», – отметил он.

Участников СВО, которые присутствуют в зале, он попросил встать, а затем весь зал встал вместе с ними – несколько минут раздавались громкие овации в благодарность защитникам Родины.

Завершив свое выступление, Раис Татарстана вручил государственные награды участникам и ветеранам специальной военной операции, а также отличникам труда на благо региона. Впервые были вручены медали «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии по Республике Татарстан». Награда была учреждена в прошлом году указом Раиса республики.

Затем на сцену вышли артисты татарской эстрады: Венера Ганиева, Филюс Кагиров, Алина Шарипжанова и многие другие.