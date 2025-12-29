«Батырлар», спорт и воспитание молодежи: что дает силы ветеранам СВО начать жизнь заново

Анвар Мухаметзянов уверяет: в депрессию после потери ноги не впадал. Еще в госпитале он подал заявку на участие в программе «Время героев», а вернувшись домой, увлекся спортом. Сейчас он обучает детей в центре «Воин», работает в Общественной палате Татарстана и готовит патриотический проект.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Мне оторвало ногу во время выполнения боевой задачи – подорвался на мине»

Инструктор-методист Центра «Воин», член Общественной палаты РТ, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Анвар Мухаметзянов рассказал, как после участия в боевых действиях, несмотря на ампутацию, вернулся к мирной жизни благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества».

Анвару 45 лет. Родом он из Камского Устья, живет в Казани вместе с супругой и двумя детьми.

«Срочная служба в армии пришлась на годы второй чеченской кампании. Меня отправили служить во внутренние войска и командировали в зону боевых действий. После этого подписал контракт. Потом еще были Ингушетия, Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария – весь Кавказ. В общей сложности шесть лет я пробыл в зоне конфликтов, а общий срок службы составил 20 лет. После участия в СВО могу сказать, что разница между тем, какое было раньше отношение к ветеранам и сейчас, – колоссальная. Такой поддержки раньше не было», – рассказывает он.

На СВО Анвар оказался в марте 2022 года.

«Через какое-то время я вернулся домой, успел позаниматься подготовкой мобилизованных, а затем обратно убыл в зону боевых действий», – вспоминает ветеран.

В начале 2023 года Анвар получил тяжелое ранение.

«Во время выполнения боевой задачи подорвался на мине, мне оторвало ногу. Сам дополз до своих парней, они оказали мне первую помощь, эвакуировали и доставили в госпиталь. Мне провели операцию, очнулся после наркоза я уже слепым», – вспоминает ветеран.

«Моя жена достойна отдельной награды – вытащила меня с того света»

После прифронтового госпиталя бойца доставили в Москву, где его ждало дальнейшее лечение.

«Ко мне сразу жена приехала. Она достойна отдельной награды – можно сказать, вытащила меня с того света. После ранения выхаживала меня, по докторам водила, с ложки кормила, мыла, ухаживала, все для меня делала. Другим тоже помогала: документы оформить, справки собрать – все к ней как к юристу обращались. Помогала и лекарства привезти, раненых ведь дальше забора не отпускали, вот она и бегала для всех. Для меня она нашла окулиста за пределами госпиталя, который спас мне зрение – он провел операцию, вытащил осколки, и зрение начало потихоньку восстанавливаться», – рассказывает ветеран.

Поначалу он не вставал с постели, но шаг за шагом шел к выздоровлению: заново научился сидеть, затем пользоваться инвалидной коляской. Еще спустя время стал осваивать протез. Сейчас он спокойно передвигается даже без трости, по походке даже не скажешь, что перед тобой человек без ноги.

«Когда я вернулся домой, с подачи жены и моего социального координатора от фонда “Защитники Отечества” ушел в спорт. Занимаюсь греблей, в этом году занял третье место на Кубке России среди параолимпийцев. Соревновался с профессионалами с большим опытом – кто-то из них всю жизнь занимается, кто-то был обычным спортсменом, а потом получил инвалидность. Соперники были сильными», – объясняет Анвар.

Анвар принял участие уже в нескольких соревнованиях, а год назад занялся еще и пулевой стрельбой.

«Спорт помогает ощутить себя живым, чувствовать себя уверенным. У тебя снова появляется тот внутренний стержень, который был до ранения. Я понимаю, что я не хуже других, что я стал лучше, чем был раньше. Отдельно хочется поблагодарить тренеров, которые работают с такими, как я, – они умеют мотивировать, что очень важно», – добавил Анвар.

Главное в спорте – это общение, отметил он.

«После того, как я потерял ногу, депрессии не испытывал. Но так бывает не у всех. Кто-то замыкается, уходит в себя, а спорт для них отличная возможность выбраться из этого состояния. Спорт дает нам возможность общаться, делиться своим опытом и своими переживаниями. Сидеть в четырех стенах в таком состоянии – самое ужасное», – добавил ветеран.

«На “Время героев” я подавался, когда еще был в госпитале, обучение проходил заочно»

Следующей ступенью в реабилитации Анвара стало трудоустройство. Он стал инструктором-методистом центра «Воин».

«Мы занимаемся военно-спортивным и патриотическим воспитанием молодежи с 14 лет, работаем со школами, училищами, техниками, институтами. Занятия наши проходят очень интересно: у наших учеников есть возможность своими руками потрогать военную технику, собрать-разобрать оружие, мы учим их управлять дронами и многому другому. Играем в лазертаг, учимся тактическому ориентированию», – рассказывает Анвар.

Он растит из своих подопечных настоящих патриотов, готовых защищать свою Родину и трудиться на благо страны. В прошлом году ветеран закончил обучение по программе «Время героев», а в этом году прошел отбор в татарстанский проект «Батырлар. Герои Татарстана».

«На “Время героев” я подавался, когда был еще в госпитале, обучение у меня проходило в заочном формате, а в “Батырлар” я участвую уже очно. Мы не только учимся, у нас и практика есть. Мы выезжаем на производство, в районы, общаемся с руководителями муниципалитетов, смотрим, как они работают, как принимают решения. Мой наставник – Асгат Сафаров. Для финала я готовлю проект, связанный с моим родом деятельности, не буду пока раскрывать все секреты», – добавил он.

Анвар очень доволен тем, как проходит обучение, и особенно рад, что оказался в кругу настоящих патриотов.

«Здесь собрались люди активные, энергичные, амбициозные. У каждого свои взгляды. Кто-то гуманитарной помощью занимается, кто-то – бизнесом. Никто из них не любит сидеть дома – это зажигалки, мотивированные люди, которые хотят быть полезными своей стране», – говорит он.

«Те, кто прошел через тяжелые жизненные обстоятельства, нуждаются в общении и поддержке»

«Тем, кто вернулся с фронта, важно чувствовать поддержку государства, знать, что они не забыты. Все эти программы помогают поверить в себя: “Батырлар”, вовлечение в спорт, помощь в трудоустройстве, ведении бизнеса и многое другое. Это важно и для тех, кто только собирается подписать контракт, – они уже сейчас знают, что не будут брошены после возвращения домой», – рассуждает Анвар.

Особую поддержку ему оказали в фонде «Защитники Отечества».

«Первый раз мне позвонили из фонда, когда я был еще в госпитале. Когда я вернулся, они приехали ко мне домой. Мы познакомились и начали оформлять документы на различные меры поддержки. Там мне помогли дом оборудовать по системе “Умный дом”, чтобы мне удобно было в быту. Помогли протез получить, приглашают в театры, на различные мероприятия. Благодаря фонду я участвовал в турнире по Counter-Strike 2. Мне очень понравилось», – рассказал Анвар.

Самым ценным он считает внимание со стороны государства.

«Такие, как мы, – те, кто прошел через тяжелые жизненные обстоятельства, – очень нуждаются в общении, поддержке. Здорово, что у нас в стране это понимают», – добавил Анвар.

Фотографии предоставлены Анваром Мухаметзяновым