Ветеран СВО: «Мы должны знать историю и учить детей, чтобы ее никто не мог переписать»

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Кто самый большой, у того позывной Малыш»

Ветерану СВО Кириллу Дмитриеву 37 лет. Он отец двух дочек, которым 7 и 9 лет.

«Это моя радость», – говорит он про них.

Кирилл очень любит детей – не только своих, но вообще всех. В свободное время он проводит уроки в школах и детских садах, рассказывает детям об СВО, патриотизме, а по линии своей работы – о пожарной безопасности. Он говорит, что после возвращения из зоны боевых действий жизнь его стала еще более активной и яркой.

Кирилл – высокий крепкий мужчина, на СВО служил офицером, но позывной к нему прикрепился достаточно милый.

«Как в армии принято? Кто самый большой, у того позывной Малыш. Вот и я был Малышом. У нас во взводе был еще боец с позывным Большой. Догадываетесь, какой у него был рост? Конечно, небольшой, не выше метра шестидесяти», – улыбается он.

Свою профессиональную карьеру он начал со службы в МЧС – служил в Казанском поисково-спасательном отряде.

«Я пришел туда в 2010 году, в 2013-м уволился и устроился в профессиональное аварийно-спасательное формирование «РегионСпас». Там я проработал восемь лет в должности командира формирования и директора. Потом уже в 2021 году мы создали новое аварийно-спасательное формирование на базе газовой компании ‘’МК-Сервис’’, там я по сей день работаю командиром», – рассказывает он.

Фото: из личного архива Кирилла Дмитриева

«У меня вся жизнь как чрезвычайная ситуация, поэтому я спокойно отреагировал»

Перерыв в работе пришлось сделать, когда Кириллу осенью 2022 года пришла повестка.

«Когда объявили мобилизацию, я должен был ехать в командировку. Перед поездкой я заехал в военкомат своего Пестречинского района, чтобы узнать, есть ли на меня повестка. Меня отправили в администрацию района и там сказали, что я нахожусь в резерве, так как являюсь спасателем. Через некоторое время мне позвонили и сказали, что меня мобилизуют. Я сразу собрался и приехал. У меня вся жизнь как чрезвычайная ситуация, поэтому я спокойно отреагировал. Просто тут не локальное ЧП, а глобального масштаба. Ну и как же чрезвычайная ситуация – и без меня?» – смеется он.

Так как Кирилл является командиром и у него есть опыт аварийно-спасательных работ, навыки оказания первой помощи и высшее образование, ему предложили офицерскую должность и отправили в медицинскую роту – во взвод эвакуации.

«Для меня это близко, я согласился с большим удовольствием. Но в итоге не получилось, не хватило медицинского образования. Потом командир полка обратил внимание на то, что во время срочной службы я был связистом, и меня определили начальником связи, дали звание лейтенанта», – поделился он.

Фото: из личного архива Кирилла Дмитриева

«Я считал себя подготовленным к работе в чрезвычайных ситуациях, но тут просто прижался к земле и думал»

Кирилл служил на Херсонском направлении, сначала в населенном пункте Раздольное, потом в Коробках под Каховкой, затем в Васильевке и Софиевке.

«Там не было ничего страшного. Мы были на второй-третьей линии. В основном обустраивали траншеи. На нашем направлении не было контактных боев. Впереди была речка, на противоположном берегу которой сидели ВСУ: с нашей стороны на другую никто не шел, с их – тоже. Если и была какая-то угроза, то только сверху. Активно летали дроны и БПЛА, по ним стреляла артиллерия», – вспоминает ветеран.

Но не все время службы было спокойным, случались ситуации, когда жизнь его висела на волоске.

«Мне, как начальнику связи, комбат поручил сопроводить водовоз. Мы заправились водой и поехали к своим позициям. В этот момент начался артобстрел. Так совпало, что еще с утра в этот день командир разведки рассказывал, как работает миномет. Он говорил, что каждый последующий выстрел проходит чуть-чуть дальше, потому что происходит отдача орудия. И вот я смотрю – метрах в восьмидесяти от меня взрыв, следующий уже ближе. Я вспомнил утренний разговор и понял, что по логике следующий удар должен был быть по мне. Я не могу сказать, что было страшно, было непонятно, как дальше действовать. Я считал себя человеком, подготовленным к работе в чрезвычайных ситуациях, но тут просто прижался к земле и думал. Было непонятно, куда бежать, где прятаться и есть ли в этом смысл», – вспоминает он.

Кирилл принял решение – бежать до блиндажа. Под обстрелами он добрался до укрытия, где прятались остальные бойцы. Еще часа два враг не унимался. Уже после, когда все затихло, наши военные смогли добраться до своих позиций.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работал на ликвидации многих ЧС, в том числе когда затонул теплоход «Булгария»

Кирилл говорит, что всегда старался проявлять инициативу на службе, за что был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.

«Я стал забывать свои навыки, наработанные в МЧС, и решил обучить боевых товарищей – проводил для них уроки оказания первой помощи. И для них польза, и для меня. Мне всегда было больше всех надо, так медаль и заслужил», – улыбается он.

Малыш рассказывает, что работа спасателем помогла ему на службе: быстрая реакция, собранность, наработанные навыки – все это заложило в нем надежную основу, без которой ему было бы намного сложнее на СВО. Опыт у него и правда солидный: работал на ликвидации многих ЧС, в том числе когда затонул теплоход «Булгария».

«Я уже был не на дежурстве, меня вызвали по режиму боевой готовности. Мы шли на катере к месту катастрофы и не понимали, насколько все трагично. Две недели мы были там. Морально было тяжело, физически – нет. Даже подготовленным людям с большим опытом было непросто. Я там встретил водолаза из Уфы, знал его как весельчака, там я увидел его совсем другим: на нем не было лица, он шел, волоча за собой снаряжение, даже не поздоровался. Тогда как раз вскрыли каюту, где были дети. Кто-то уезжал оттуда с инсультом, кто-то – с псориазом. Вот сейчас я вспоминаю, и мне до сих пор жутко», – поделился он.

Работа на ликвидации последствий этой трагедии оставила свой отпечаток. Теперь, по признанию самого Кирилла, это выражается в общении с детьми – он старается их обезопасить от всего на свете, включается гиперопека.

«Многие меня не понимают. Но мы, спасатели, знаем, какими могут быть последствия детской шалости и родительской безответственности. Многие думают, что такое может случиться, с кем угодно, но только не с ними. Но разве они видели, к примеру, ошпаренного кипятком ребенка? Когда поражено 80% тела? Я думаю, если бы увидели, мнение многих поменялось бы. Правда, после СВО эта тревожность стала меньше, пришло некоторое переосмысление», – говорит Малыш.

Фото: из личного архива Кирилла Дмитриева

«Мой социальный координатор стала для меня родным человеком»

«За ленточкой» он пробыл больше полугода, его комиссовали по состоянию здоровья.

«У меня были проблемы со спиной, которые обострились. Сейчас я постоянно прохожу лечение, чтобы болезнь не прогрессировала. Как ветерана меня отправляли в санаторий в Томск, несмотря на то что это далеко. Отношение персонала там меня очень порадовало. Приятна такая забота о ветеранах», – рассказывает Кирилл.

После возвращения домой он сразу же вышел на работу.

«Дома меня с теплом встретили не только родные, но и мой социальный координатор от фонда “Защитники Отечества” Физалия Фасхановна. Она стала для меня родным человеком. Может решить любой мой вопрос – на связи 24 часа в сутки. Недавно я к ней обратился с очередным вопросом, мы с ней две недели созванивались, переписывались, и оказалось, что она все это время была в отпуске. Она постоянно зовет меня на мероприятия, рассказывает о всех льготах. Большое спасибо ей!» – сказал ветеран.

Кирилл говорит, что, вернувшись к мирной жизни, стал еще более активным, чем раньше. Свободное от работы время он посвящает не только воспитанию своих дочек, но и другим детям.

«Я состоял во Всероссийском добровольном пожарном обществе, ездил по работе по детским садам и школам, рассказывал детям о безопасности. Потом я стал заниматься этим по велению души – мне это очень нравится! Порой они задают мне такие интересные вопросы, до которых я просто никогда бы не додумался. Например, как-то спросили: “Может ли загореться вода?” Тогда я ответил: “Может, если сверху будет бензин”. Раньше я обучал спасателей, но от взрослых я таких вопросов не слышал, а дети прям заставляют мозг шевелиться», – поделился Кирилл.

Фото: из личного архива Кирилла Дмитриева

«Важно помнить и чтить тех, кто положил жизнь за нашу свободу»

Он уверен, что заниматься с детьми не просто нужно, но и необходимо.

«Мы должны рассказывать детям, кто такие спасатели, полицейские, медики. Они должны знать не только о профессии, но и о том, как и по каким поводам к ним можно и нужно обращаться. Как правильно себя вести, чтобы их помощь не понадобилась. Сейчас каждый второй ребенок хочет стать блогером – ну а какую ты общественную пользу будешь нести? Есть, конечно, блогеры, которые несут пользу, но у них, как правило, нет многомиллионной аудитории», – рассуждает ветеран.

Периодически его просят рассказать детям и об СВО, тогда он объясняет им, почему началась спецоперация и что было бы, если бы она не началась.

«Важно помнить и чтить тех, кто положил жизнь за нашу свободу, иначе история будет повторяться. Пока есть люди, которые думают, что это не наша война, ничего хорошего не будет. Дети должны знать историю своей страны, желательно, чтобы они слышали ее от участников событий. Если этого не делать, через десятилетия они могут не вспомнить о Великой Отечественной войне и о том, почему она вообще случилась. Тогда историю можно будет просто взять и заменить. Очень важно передавать историю из уст в уста», – уверен Кирилл.

Он сам становится живым примером для детей – Кирилл рассказал, что его прадед был участником Великой Отечественной войны и в прошлом году он с братом и отцом ездили в Псков к месту, где прадед погиб и был захоронен.

«Мой отец нашел в военкомате информацию о нем, карту, где было схематично обозначено место гибели. И мы нашли это место», – рассказывает ветеран СВО.

Фото: из личного архива Кирилла Дмитриева

«Самые дорогие письма на фронт те, которые дети писали сами»

В фонде «Защитники Отечества» Кириллу предложили участвовать в программе «Наставник СВО». Так он стал опекать детский приют в Пестречинском районе.

«Сначала я приехал и рассказал им о пожарной безопасности, привез с собой боевую одежду, дал им примерить. Показал, как дышат кислородом пожарные, как делать искусственное дыхание на манекене, рассказал, как оказывать первую помощь, мы поработали с огнетушителями. Второй раз приехал как участник СВО. Когда я приезжаю, они всегда радостно кричат мне: “Привет, Малыш”», – рассказывает с восторгом Кирилл.

В этом приюте находятся дети, которых только забрали из семьи, – родителям дали шанс исправиться, и поэтому их еще не отправили в детские дома. Это самое сложное время для малышей, и поддержка им, говорит Кирилл, в это время очень важна.

«Моя соседка – косметолог, она тоже поехала со мной. Она рассказала девочкам об основах ухода за кожей. В это время мы с мальчишками в теннис играли. В следующий раз с кинологом поеду, она со своими собаками будет трюки показывать. Жду также ответа от центра “Патриот”, хочу туда детей свозить – там есть тактическое поле, полоса препятствий. Нужно дать детям понять, что они не одни», – рассказывает о своих планах Кирилл.

Кирилл вспоминает – когда находился еще на СВО, старался записывать видеоответы для всех детей, которые прислали письма бойцам.

«Нам постоянно приходили посылки и детские письма. Так я познакомился с девочкой Сильвией – в каждой посылке было ее письмо. Ее мама плетет сети. Я встретился с ней, когда вернулся, – сколько радости было на ее лице, не описать. Мы и сейчас периодически общаемся. Самые дорогие письма, которые дети писали на фронт сами, когда им никто не помогал. Они такие слова трогательные подбирают, аж за душу берет, мурашки такие огромные по телу. И как не поблагодарить детей за поддержку? Обязательно должна быть обратная связь», – уверен Кирилл.

Фото: из личного архива Кирилла Дмитриева

«После СВО моя жизнь кипит, я для себя поставил много задач»

Помимо работы с детьми, которая занимает много времени, Кирилл состоит в волонтерских движениях «Своих не бросаем» и «Тепло для своих».

«Мы постоянно ведем сборы, собираем помощь для раненых. Я стараюсь передавать гуманитарку своим сослуживцам, поддерживаю с ними связь. С теми, кто вернулся, периодически встречаюсь. После СВО моя жизнь кипит, я для себя поставил много задач», – отметил Кирилл.

Скоро ветеран станет лектором общества «Знание». Вместе с фондом «Защитники Отечества» общество ведет совместный проект «Служу Отечеству», благодаря которому участники СВО проводят занятия для разных аудиторий, рассказывают детям и взрослым о своих боевых буднях и о спецоперации в целом.

Видя активность Кирилла, в фонде ему одному из первых предложили участвовать в программе «Батырлар. Герои Татарстана».

«Я прошел в финал программы, за мной уже закрепили наставника – сначала им стал начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов. Но мне захотелось попробовать себя в новой сфере. Тогда меня закрепили за Комитетом по биологическим ресурсам, и наставником моим стал председатель комитета Федор Батков. Я туда уже съездил, познакомился с его заместителем, с инспектором, записался общественником, чтобы выходить в рейды по лесам. Считаю, что проект очень нужный, нашей стране необходимы заряженные, мотивированные люди, настоящие патриоты. Нам сказали – наш незамыленный взгляд поможет в решении многих вопросов. Мы были во многих жизненных ситуациях, поэтому многие проблемы знаем изнутри», – отметил Кирилл.

Он говорит, что ему все интересно, хочется развиваться в разных направлениях – его активности нашли применение. Ветеран уверен, что при такой поддержке правительства сможет реализовать все свои планы, направленные на благо общества.

Социальный координатор Кирилла Физалия Никитина отмечает, что ее подопечный – человек с активной жизненной позицией.

«На моем сопровождении Кирилл Николаевич с января этого года. Я сама на него вышла, позвонила, познакомилась, предложила свою помощь в оформлении инвалидности. Ветеран оказался очень открытым, мы сразу нашли общий язык. С тех пор мы постоянно на связи, я помогаю с бытовыми вопросами, оформлением документов и просто поддерживаю. Его жизненный опыт и истории – это бесценный кладезь мудрости, которым он щедро делится с детьми на “Уроках мужества”», – рассказала она.