«Защищаться нужно уже сегодня»: сотрудники Минздрава РТ вакцинировались от гриппа

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня сотрудники Министерства здравоохранения Татарстана вакцинировались от гриппа и пневмококковой инфекции.

Ежегодная вакцинация сотрудников республиканского Минздрава стартовала с началом работы ведомства. Сотрудники подписывали информированное согласие на прививку, после чего врачи измеряли температуру тела, уровень кислорода в крови (сатурацию), давление и осматривали горло. Затем сотрудники министерства проходили вакцинацию.

Как рассказали «Татар-информу» уже привитые сотрудники Минздрава РТ, укол не вызвал боли и дискомфорта. Жалоб на ухудшение самочувствия после вакцинации также не поступало.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Прививка против гриппа – одна из самых значимых мер профилактики. Вакцина на сегодня пришла частично – 700 тысяч доз, потому говорить о полномасштабной прививочной кампании пока рано. Ждем поступления основной партии вакцины», – объяснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Первыми в Татарстане получают прививку группы риска: медицинские работники и беременные. По словам Дмитрия Лопушова, частично в медучреждения республики поступили вакцины от гриппа для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

«В течение недели мы ждем еще одну партию вакцины. Тогда можно будет говорить о массовой вакцинации против гриппа», – отметил главный эпидемиолог Татарстана.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В минздраве татарстанцев призвали прививаться как можно скорее. Для формирования иммунитета после прививки нужен минимум 21 день. Если вакцинироваться сейчас, то к концу сентября-началу октября, когда наблюдается подъем заболеваемости, организм будет защищен.

Напомним, что в Татарстане вакцинация от гриппа осуществляется:

в детских и взрослых поликлиниках;

в школах и детских садах;

на предприятиях;

в мобильных пунктах – в Казани они обычно находятся возле станций метро.

Вакцинация будет длится еще месяц после поставки крайней партии вакцины – ориентировочно до 1 декабря текущего года.