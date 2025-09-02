news_header_top
Общество 2 сентября 2025 11:29

На этой неделе в Татарстане стартует массовая вакцинация от гриппа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане начнется массовая вакцинация от гриппа. Об этом во время вакцинации сотрудников Министерства здравоохранения республики «Татар-информу» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Первыми в Татарстане получают прививку группы риска: медицинские работники и беременные. Частично в медучреждения прибыли вакцины для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. В течение недели мы ждем еще одну партию вакцины. Тогда можно будет говорить о массовой вакцинации против гриппа», – отметил он.

Напомним, на сегодня в медучреждения республики прибыло около 700 тысяч доз вакцины от гриппа. Всего в этом сезоне от гриппа планируют привить 2 429 285 жителей Татарстана, что составляет 60% от населения региона.

