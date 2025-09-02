В медучреждения Татарстана поступило 700 тысяч доз вакцины от гриппа

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В медицинские учреждения Татарстана поступило около 700 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом во время вакцинации сотрудников Министерства здравоохранения республики «Татар-информу» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Вакцина на сегодня пришла частично – 700 тысяч доз, потому говорить о полномасштабной прививочной кампании пока рано. Ждем поступления основной партии вакцины», – объяснил Дмитрий Лопушов.

Напомним, в этом сезоне от гриппа планируют привить 2 429 285 жителей Татарстана, что составляет 60% от населения региона.