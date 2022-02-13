Заседание CAS по делу Валиевой длится уже более 6 часов

Заседание Спортивного арбитражного суда по делу положительного допинг-теста Камилы Валиевой, проходящее в дистанционном режиме, длится уже более шести часов.

По словам генерального секретаря CAS Мэтью Риба, оно и вовсе может затянуться на всю ночь. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Василий Конов.

Напомним, ранее стало известно, что WADA проведет расследование в отношении тренера Этери Тутберидзе по делу допинг-теста Камилы Валиевой, а американская газета The Washington Post выпустила материал в поддержку российской фигуристки.

Подробнее о ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой — в материале ИА «Татар-информ».