WADA проведёт расследование в отношении Тутберидзе по делу допинг-теста Камилы Валиевой

Всемирная антидопинговая организация (WADA) проведёт расследование по делу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает одно из крупнейших международных агентств новостей «Reuters».

По информации источника, организация намерена проверить всё окружение Валиевой: тренеров, врачей и других взрослых, окружающих её. Под расследование, в том числе, попадет и тренер 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе.

Накануне CAS выступил с новым заявлением по делу о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, назвав точное время заседания по ее делу.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой.