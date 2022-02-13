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Спорт
13 февраля 2022  12:24
Дамир Садриев

WADA проведёт расследование в отношении Тутберидзе по делу допинг-теста Камилы Валиевой

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Всемирная антидопинговая организация (WADA) проведёт расследование по делу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает одно из крупнейших международных агентств новостей «Reuters».

По информации источника, организация намерена проверить всё окружение Валиевой: тренеров, врачей и других взрослых, окружающих её. Под расследование, в том числе, попадет и тренер 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе.

Накануне CAS выступил с новым заявлением по делу о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, назвав точное время заседания по ее делу.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой. 

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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