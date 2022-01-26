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Ру Тат
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Спорт
26 января 2022  21:24
Cергей Гаврилов

Зарубленный топором в своей квартире казанец оказался бывшим игроком «Реактора»

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Жестоко убитый топором в собственной квартире житель Казани оказался бывшим профессиональным хоккеистом Владимиром Паюлом. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Уроженец Кишинева Паюл в сезоне 2016–2017 годов играл в МХЛ за нижнекамский хоккейный клуб «Реактор». С апреля прошлого года экс-спортсмен работал риелтором.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанец обнаружил своего брата жестоко убитым в собственной квартире. Его зарубил топором не желавший съезжать квартирант.

Подозреваемый задержан, ранее он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

#Убийство
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