Казанец обнаружил своего брата жестоко убитым в собственной квартире

Инцидент произошел накануне, молодой человек перестал выходить на связь с родными и близкими с обеда. Его брат и его девушка решили навестить мужчину, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Дверь в квартиру они открыли ключами, после чего увидели в коридоре лужу крови. В дальнейшем в одной из комнат они обнаружили тело молодого человека и окровавленный топор.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, погибшему было 24 года. Подробности случившегося выясняются.