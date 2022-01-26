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Ру Тат
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Происшествия
26 января 2022  09:41
Павел Климчак

Казанец обнаружил своего брата жестоко убитым в собственной квартире

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Инцидент произошел накануне, молодой человек перестал выходить на связь с родными и близкими с обеда. Его брат и его девушка решили навестить мужчину, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Дверь в квартиру они открыли ключами, после чего увидели в коридоре лужу крови. В дальнейшем в одной из комнат они обнаружили тело молодого человека и окровавленный топор.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, погибшему было 24 года. Подробности случившегося выясняются.

#погиб мужчина
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