Зарубивший возлюбленного экс-жены челнинец: «Он сказал, что детей я больше не увижу»

По второму кругу сегодня допросили подсудимого по делу о зверском убийстве в Набережных Челнах. Тогда Алмаз Маликов средь бела дня зарубил топором возлюбленного своей бывшей супруги. Что стало причиной конфликта в любовном треугольнике – подсудимый озвучил свою версию трагедии. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Алмаза Маликова обвиняют в жесткой расправе над Егором Бобенко – возлюбленным его бывшей супруги Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Несколько часов понадобилось Верховному суду Татарстана, чтобы допросить обвиняемого в убийстве, которое потрясло Набережные Челны в сентябре 2020 года. Алмаз Маликов рассказал свою версию случившегося и настоял, что убивать никого не хотел, трагедия развернулась из-за напряженных отношений с его бывшей супругой Айгуль Маликовой. По его словам, женщина не давала ему видеться с детьми.

Напомним, что Алмаза Маликова обвиняют в жесткой расправе над Егором Бобенко – возлюбленным его бывшей супруги. По версии следствия, подсудимый дождался, когда пара на своем автомобиле подъедет к местной клинике, затем подошел к их машине и натравил своего пса. Айгуль едва успела выбежать из автомобиля и добежать до клиники. Тогда Маликов подошел к машине и пытался выдернуть из салона авто Егора. Когда нападавший разбил в машине стекло, Егор вышел из салона и пытался убежать, но Маликов догнал его и несколько раз ударил его топором. Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте.

Дело рассматривается заново, в новом составе суда. Предыдущее решение Верховного суда было аннулировано. Тогда Алмаз Маликов был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Вспоминая подробности расправы, Маликов все время запинался, отец погибшего и вовсе не стал слушать показания и покинул зал суда Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Не давала видеться с детьми, даже сменила адрес

Конфликт между супругами начал набирать обороты почти сразу после развода. Сегодня Алмаз рассказал суду, что сначала преследовал свою бывшую супругу из ревности. Вспомнил, что однажды пришел к ней домой и пытался отобрать телефон. Айгуль, конечно же, отказалась его отдавать, тогда мужчина набросился на нее с кулаками. Все произошло на глазах их маленьких детей.

«Я не хотел этого. Да я ее отталкивал, держал за подбородок, за руки. Потом она схватила меня за ногу, за штанину, и я начал ее отряхивать. В этот момент я случайно задел ее ногой», – рассказал подсудимый.

В тот день Маликов забрал у Айгуль телефон и часы, но спустя несколько дней вернул ей гаджеты обратно. Он добавил, что после случившегося даже купил и привез бывшей супруге лекарства.

Конкретно портиться отношения в семье Маликовых начали тогда, по словам Алмаза, когда Айгуль стала всячески препятствовать его встречам с детьми. Он рассказал, что неоднократно пытался договориться с бывшей супругой мирно, но все попытки оказались тщетными. В конце концов женщина просто сменила место жительства, переехала в другую квартиру, нового адреса Алмаз не знал.

«Все подробности о детях я узнавал от чужих людей, либо от своего сына. Он мне рассказал, что его перевели в другую школу. От него же я узнал, что у Айгуль появились отношения. Я не был против них», – добавил Маликов.

На вопрос суда о том, угрожал ли Маликов расправой своей экс-супруге и ее возлюбленному, подсудимый ответил, что прямых угроз не было Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я не угрожал, это была моя слабость»

Отношения между Айгуль и Егором развивались стремительно. Жили они вместе, мужчина принял детей возлюбленной как родных. Маликов рассказал, что за все время видел молодого человека всего лишь три раза. Сначала Егор произвел на него приятное впечатление, но в какой-то момент мужчины начали конфликтовать. Поводом снова стали дети.

«Как-то в разговоре он меня начал оскорблять, посылать на хр.., а в конце добавил, что детей я больше не увижу. Тогда я сказал, что обращусь с заявлением в полицию, на что он мне ответил: "Иди пиши что хочешь, конченый. Научись общаться"», – процитировал Алмаз слова Егора, которые он сказал ему незадолго до трагедии.

На вопрос суда о том, угрожал ли Маликов расправой своей экс-супруге и ее возлюбленному, подсудимый ответил, что прямых угроз не было.

«Под фразой "я начинаю охоту" я не это имел в виду. Подразумевалось, что я иду искать детей. У моего ребенка 19 сентября день рождения, я хотел увидеться с детьми. Это были не угрозы, это была моя слабость», – выдвинул свою версию подсудимый.

После прений сторон суд даст оценку показаниям бывшей супруги Маликова Айгуль, свидетелей, подсудимого и вынесет окончательный приговор Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Бил его обухом, в какой момент топор перевернулся, не помню...»

Но выйти на связь со своими детьми Маликову так и не удалось. За несколько дней до трагедии мужчина снова начал звонить и писать бывшей супруге, чтобы договориться о встрече, но все было напрасно. Более того, после его настойчивых сообщений пара пошла в полицию и написала на Маликова заявление. Эффект получился обратным.

«Я не хотел никого убивать, у меня были другие цели. Я хотел узнать, где мои дети, почему я не могу с ними увидеться и передать подарок?» – рассказал подсудимый.

Вспоминая подробности расправы, Маликов все время запинался, отец погибшего и вовсе не стал слушать показания и покинул зал суда. Подсудимый уточнил, что бил Егора сначала обухом. В какой момент топор перевернулся лезвием в сторону удара, точно вспомнить он не смог.

«После случившегося у меня был шок. Тысяча мыслей. Почему так случилось…» – добавил Маликов.

В ближайшее время суд перейдет к прениям сторон, после чего суд даст оценку показаниям бывшей супруги Маликова Айгуль, свидетелей, подсудимого и вынесет окончательный приговор.