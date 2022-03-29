«Натравить пса и зарубить топором – не жестоко?»: дело об убийстве в Челнах снова в суде

Десять лет колонии за жесткое убийство – слишком мягкое наказание, посчитала апелляционная инстанция в Нижнем Новгороде. Челнинец, который средь бела дня на улице топором зарубил возлюбленного бывшей жены, вновь предстал перед судом. Почему дело решили пересмотреть и что рассказала суду экс-супруга подсудимого – в репортаже «Татар-информа».

Челнинец, который средь бела дня на улице топором зарубил возлюбленного бывшей жены, вновь предстал перед судом Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Верховный суд Татарстана начал по второму кругу рассматривать уголовное дело в отношении челнинца, которого обвиняют в жестоком убийстве. Алмаз Маликов ранее уже был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, однако это решение суда было отменено апелляционной инстанцией. По версии следствия, в сентябре 2020 года мужчина напал на свою экс-супругу и ее нового избранника прямо на улице. Он натравил на соперника собаку, повалил его на землю и зарубил топором.

Перед сегодняшним заседанием отец убитого Егора Бобенко в разговоре с журналистами заявил, что решение об аннулировании приговора считает справедливым. По мнению мужчины, Маликов заслужил более сурового наказания.

«С приговором первой инстанции я был в корне не согласен. Складывалось такое впечатление, что суд защищает не права потерпевших, а убийцу от наказания. Я хочу справедливого и максимального наказания. Он лжет, лжет и лжет, защищая себя, он готов на любые уловки. Я бы хотел для него пожизненного срока, но его, естественно, не дадут. Пусть сидит и думает, что натворил. Самое святое у человека – это жизнь, и никто не вправе ее отнимать. Никто, ни при каких обстоятельствах», – заявил мужчина.

Ставки, развод, угрозы убийством

По версии следствия, поводом для страшной расправы, которая потрясла Набережные Челны осенью 2020 года, стали напряженные отношения Алмаза с Айгуль Маликовой, с которой на тот момент он был в разводе уже два года. По словам женщины, разошлась с мужем она из-за его пристрастия к азартным играм – он спускал все деньги на ставки, залез в долги, которые пришлось выплачивать всей семьей, и даже заложил квартиру.

Айгуль долгое время надеялась, что Алмаз сможет справиться со своей зависимостью, но с каждым днем их отношения становились только хуже, дошло до того, что мужчина начал поднимать на нее руку. Семейные конфликты заканчивались вызовом полиции, но тогда уголовное дело на мужчину так и не завели. Айгуль подала на развод и постаралась свести к минимуму общение с Алмазом. Однако незадолго до трагедии конфликт между экс-супругами стал разгораться с новой силой.

Маликов настаивал на встречах со своими детьми. Айгуль, хоть и не хотела видеться с бывшим мужем лично, против его общения с детьми не возражала, не удавалось только решить вопрос со временем, поскольку бывший муж, по словам Айгуль, очень агрессивно вел диалог и никогда не шел на компромиссы.

Маликова не устраивало, что он не может забрать детей к себе, когда захочет. Он начал угрожать экс-супруге, обещал расправиться с ней и ее «ухажером».

Однажды ночью мужчина заявился в дом своей бывшей жены. Между ними завязалась ссора, Маликов не хотел мириться с разводом, ревновал Айгуль, а узнав, что она начала строить свою личную жизнь и вовсе вышел из себя. Он начал избивать женщину прямо у нее дома, где в соседней комнате находились двое детей. Маликов ударил Айгуль ногой в лицо, затем стал наносить удары кулаками.

«Четко помню, как он схватил меня за голову и бил об пол затылком. Я постепенно начала отключаться, было 3-5 ударов точно. В глазах начало темнеть, и тут я услышала голос сына, он выбежал в коридор и закричал: "Папа, постой!"», – вспоминала на первом судебном заседании Маликова.

В тот день мужчина скрылся, забрав с собой телефон и часы Айгуль. Но угрозы не прекратились.

За сутки до трагедии Алмаз написал вновь, он требовал привезти к нему детей. Женщина отказалась, объяснив, что уже слишком поздно, и попросила Алмаза позвонить ей на следующий день. Мужчину такой вариант не устроил, и он отправил ей сообщение с текстом: «Я начинаю охоту».

По версии следствия, поводом для страшной расправы стали напряженные отношения Алмаза с Айгуль Маликовой, с которой на тот момент он был в разводе уже два года Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Профилактическая беседа в полиции результатов не принесла

К тому моменту у Айгуль появился новый молодой человек – Егор Бобенко. Они купили квартиру, жили вместе, планировали общее будущее и собирались подавать заявление в ЗАГС. Мужчина взял на себя ответственность за воспитание двоих детей своей возлюбленной. Поскольку сама Айгуль видеться с бывшим мужем боялась, то отвозил детей к их родному отцу именно Егор.

Вечером 17 сентября 2020 года Айгуль с Егором были на семейном ужине с родными. Бесконечные звонки и сообщения с угрозами от Алмаза напугали молодую пару, и они, оставив детей у дедушки с бабушкой, направились в отделение полиции писать заявление.

На следующий день с утра Маликова пригласили в отделение для профилактической беседы. Участковый объяснил ему, чем грозит подобное поведение, и посоветовал решать все вопросы, связанные с детьми, через инспекторов ПДН.

Однако этот вызов в полицию возымел обратный эффект. В тот же день Маликов направился на работу к жене. Предварительно мужчина записался к ней на прием в медцентр под чужим именем, чтобы быть уверенным, что Айгуль точно приедет на работу.

Во время прошлого судебного разбирательства мужчина уверял, что собирался только поговорить с ней и передать деньги на подарок дочери на день рождения. Однако на встречу мужчина явился с собакой бойцовской породы и прихватил с собой топор. Когда Егор подвез Айгуль на работу, Маликов подкараулил их на улице и напал.

По словам очевидцев, все произошло настолько стремительно, что никто не успел отреагировать на происходящее. Из машины вышла молодая женщина, к авто подбежал мужчина с топором, рядом с ним была собака. Он разбил стекло машины, после чего из нее выскочил парень, попытался убежать. Однако его догнала собака и в прыжке повалила на обочину, затем вцепилась в него. Напавший, очутившись рядом, стал наносить удары топором по голове и спине жертвы.

Расправившись с соперником, преступник кинулся за женщиной, однако она успела забежать в фойе медцентра, в котором работает. От смерти ее спас начальник, который вышел навстречу убийце с травматическим пистолетом в руках. Он сделал предупредительный выстрел, но даже это мужчину не остановило. Тогда женщина и ее коллега забежали в здание и закрылись на ключ.

Сегодня суд успел допросить только Айгуль Маликову. Допрос длился почти два часа Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Убийство топором сочли недостаточно жестоким

Во время следствия выяснилось, что еще до трагедии Маликов неоднократно избивал свою бывшую жену Айгуль и угрожал ее убить. Подсудимому предъявили целый букет обвинений: причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством, покушение на убийство, а также убийство с особой жестокостью. Учитывая объем и тяжесть совершенных преступлений, гособвинение попросило суд отправить Маликова в колонию строгого режима на 19,5 года.

Однако итоговое наказание, назначенное судом, оказалось вдвое меньше – 10 лет колонии строгого режима. Вину в покушении на убийство бывшей жены суд посчитал недоказанной. Кроме того, несмотря на обвинительный вердикт по статье «причинение легкого вреда здоровью», наказание по ней Маликову отбывать не придется – истек срок давности. Также судья посчитал неверной квалификацию «убийство с особой жестокостью», якобы смерть наступила за очень короткое время – 5-6 секунд.

Приговор не устроил ни одну из сторон. Маликов и его адвокат не согласились с обвинительным заключением по одному из эпизодов – угроз смертью бывшей супруге, просили приговор в этой части отменить, а также смягчить наказание за убийство. Айгуль Маликова и родные погибшего Бобенко посчитали наказание слишком мягким

Они обжаловали приговор в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Изучив материалы дела, коллегия приняла решение об отмене приговора. Эксперты обратили внимание на рубленые раны на руках убитого, которые говорят о его попытках защититься. Кроме того, на теле Бобенко были найдены следы укусов собаки, полученные при жизни. Нижегородские судьи отметили – тело убитого было найдено в 150 метрах от его машины, и это расстояние он преодолел, пытаясь скрыться. Коллегия посчитала, что исключение квалифицирующего признака «убийство с особой жестокостью» было ошибочным.

Также коллегия посчитала ошибочным оправдание Маликова по обвинению в покушении на убийство бывшей жены, поскольку мужчина неоднократно высказывал угрозы в ее адрес, а назначив ей встречу, явился с топором и собакой. Кроме того, расправившись с Бобенко, Малков направился за бывшей женой, которая спаслась только потому, что спряталась в здании, посчитали в коллегии.

В своем последнем слове мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и просит у бывшей жены и родителей убитого им Егора прощения Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Защита с отменой приговора не согласна

Сегодня суд успел допросить только Айгуль Маликову. Допрос длился почти два часа, все это время подсудимый перебивал свою бывшую жену, пытался оспорить или прокомментировать ее показания. Судья был вынужден даже сделать несколько замечаний с внесением в протокол дела и предупредил Маликова, что следующее подобное нарушение может привести к тому, что дело будут рассматривать уже в его отсутствие.

Напомним, что во время прошлого судебного разбирательства Маликов выдвигал свою версию произошедшего. В своем последнем слове мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и просит у бывшей жены и родителей убитого им Егора прощения.

Он заверял, что не хотел никого убивать. По словам Маликова, появление нового молодого человека у его экс-супруги значительно осложнило его отношения с детьми: он уже не мог их видеть и участвовать в их воспитании так часто, как ему хотелось бы.

На этой почве у бывших супругов начали возникать многочисленные конфликты, которые с каждым разом проходили все острее. Однако, подчеркнул Маликов, убивать соперника он не собирался, хотел просто отомстить: разбить телефон или окно в машине, а произошедшая трагедия – несчастное стечение обстоятельств.

Кроме того, на сегодняшнем заседании выяснилось, что сторона защиты обжаловала решение Четвертого апелляционного суда об отмене приговора. Кассация передана в Самару, решение по ней должно поступить в течение двух месяцев, а пока Верховный суд Татарстана будет рассматривать дело по новой, продолжение допроса Маликовой назначено на середину апреля.