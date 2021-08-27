«Я начинаю охоту»: в Казани судят челнинца, зарубившего топором возлюбленного бывшей жены

Алина Файзрахманова

В Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу Алмаза Маликова, которого обвиняют в жестоком убийстве возлюбленного его бывшей жены. В сентябре 2020 года мужчина напал на свою экс-супругу и ее нового избранника прямо на улице. Он повалил соперника на землю и зарубил топором. От многочисленных травм мужчина скончался на месте.

По версии следствия, поводом для страшной расправы, которая потрясла Набережные Челны, стали напряженные отношения Алмаза с Айгуль Маликовой, с которой он был в разводе уже два года. Незадолго до трагедии конфликт между бывшими супругами стал разгораться с новой силой.

Фото: © Алина Файзрахманова

Алмаз настаивал на встречах со своими детьми, их у пары было двое. Айгуль, хоть и избегала встреч с бывшим мужем, против его общения с детьми не возражала, только просила предупреждать о визитах заранее, не хотела отвозить детей к отцу на ночь глядя.

Маликова такой расклад не устроил. Он начал угрожать экс-супруге, обещал расправиться с ней и ее «ухажером». В ночь на 10 сентября прошлого года мужчина заявился в дом своей бывшей жены. Между ними завязалась ссора, в результате которой он начал избивать Айгуль. Он ударил ее ногой в лицо, затем стал наносить удары кулаками.

«Четко помню, как он схватил меня за голову и бил об пол затылком. Я постепенно начала отключаться, было 3-5 ударов точно. В глазах начало темнеть, и тут я услышала голос сына, он выбежал в коридор и закричал "папа, постой"», – вспоминала сегодня в суде женщина.

Фото: © Алина Файзрахманова

В тот день мужчина скрылся, забрав с собой телефон и часы Айгуль. Но угрозы не прекратились. За сутки до трагедии Алмаз написал вновь, он требовал привезти к нему детей. Женщина отказалась, объяснив, что уже слишком поздно и попросила Алмаза позвонить ей на следующий день. Мужчину такой вариант не устроил, и он отправил ей сообщение с текстом «Я начинаю охоту».

После этого Айгуль и ее новый возлюбленный Егор Бобенко обратились в полицию с заявлением об угрозе убийством. А уже на следующий день, когда Егор отвозил женщину на работу, Маликов подкараулил их на улице и напал с топором.

По словам очевидцев, все произошло настолько стремительно, что никто не успел отреагировать на происходящее. Из машины вышла молодая женщина, к авто подбежал мужчина с топором, рядом с ним была собака. Он разбил стекло машины, после чего из нее выскочил парень, попытался убежать. Однако его догнала собака и в прыжке повалила на обочину, затем вцепилась в него. Напавший, очутившись рядом, стал наносить удары топором по голове и спине жертвы.

Фото: © Алина Файзрахманова

Расправившись с соперником, преступник кинулся за женщиной, однако она успела забежать в фойе медцентра, где работает. От смерти ее спас начальник, который вышел навстречу убийце с травматическим пистолетом в руках. Он сделал предупредительный выстрел, но даже это мужчину остановило. Тогда женщина и ее коллега забежали в здание и закрылись на ключ.

После звонка в экстренные службы к месту происшествия прибыли следственно-оперативная группа, карета скорой помощи и прокурор города Дмитрий Ерпелев. Полиция начала розыск. Уже на следующей день после трагедии суд арестовал Маликова на два месяца и отправил в СИЗО.

Фото: © Алина Файзрахманова

«Мы с женой хорошего парня вырастили. Он не побоялся взять на себя ответственность за воспитание двоих несовершеннолетних детей, потому что полюбил Айгуль. Он нашел к ним подход, отношения у них были очень хорошие. Он даже отвозил их к бывшему супругу Айгуль, так как сама она боялась с ним встречаться», – рассказал в суде отец погибшего мужчины.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинец, зарубивший топором возлюбленного экс-супруги, был признан вменяемым.