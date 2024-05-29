Зарплаты врачей в Татарстане за 2023 год выросли до рекордных показателей

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В 2023 году средняя заработная плата врачей в Татарстане выросла до рекордного показателя в 101 756,5 рубля, что в два раза выше средней заработной платы наемных работников республики. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом зарплата представителей среднего медицинского персонала в прошлом году составила 51 043,8 рубля, а младшего — 40 435,8 рубля, что на 0,4% больше и на 21,5% меньшей средней зарплаты наемных работников в регионе.

Средняя зарплата преподавателей вузов и научных сотрудников, впрочем, оказалась еще выше: 108 298 и 101 813 рублей.

Напротив, средняя зарплата школьных учителей Татарстана в прошлом году равнялась 51 191,3 рубля, воспитателей детских садов — 46 558,8 рубля, сотрудников организаций дополнительного образования — 52 809,8 рубля, а преподавателей ссузов и мастеров производственного обучения — 51 983,3 рубля.

Социальные работники республики в 2023 году в среднем зарабатывали 51 095,3 рубля, а работники учреждений культуры — 52 439,6 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реальные зарплаты в Татарстане выросли на 13,2% в 2023 году.