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Реальные зарплаты в Татарстане увеличились на 10,4%
В январе и феврале 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-феврале составила 63 558,4 рубля, увеличившись на 18,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023-го.
При этом в отдельно взятом феврале реальные зарплаты татарстанцев выросли на 10,4% в годовом выражении, но снизились на 0,2% по сравнению с январем.
Номинальные зарплаты за февраль увеличились на 0,2% по сравнению с январем и на 18,6% год к году.
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом по стране реальные зарплаты за январь 2024 года выросли на 8,5%, а рост располагаемых доходов граждан по итогам 2023 года составил 5,4%.
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