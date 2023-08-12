Зарплаты аграриев Лаишевского района выросли до 43,8 тыс. рублей

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Среднемесячная зарплата аграриев Лаишевского района с января по июнь составила 43,8 тыс. рублей. Это на 9,8% выше, чем за аналогичные месяцы предыдущего года, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава муниципалитета Ильдус Зарипов. В мероприятии принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам Зарипова, объем валовой продукции сельского хозяйства за эти месяцы достиг 3,4 млрд рублей. В планах на этот год — довести показатель до 8,1 млрд рублей.

Уборочная кампания в районе стартовала 17 июля. На сегодня убрано 50% площадей, или более 11 га. Средняя урожайность составляет 35,5 центнера с гектара.

При этом в части хозяйств, отметил Зарипов, этот показатель почти в два раза выше районного. К примеру, в КФХ Гинсбург В.С завершилась уборка озимой пшеницы с урожайностью 60,2 ц/га, а ООО «Волжская» стало лидером по озимой ржи — 55 ц/га.

«Хозяйства района участвуют во всех возможных программах бюджетной поддержки. Сумма поддержки за 6 месяцев текущего года составила 67 млн. рублей», — добавил глава муниципалитета.

Ранее глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров сообщал, что средняя урожайность по Татарстану составляет 28,2 центнера с гектара – почти в два раза меньше, чем в 2022 году.

3 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике собран первый миллион тонн зерна. Накануне, как рассказал Минсельхозпрод РТ, был преодолен второй миллион. Как ожидается, из-за засухи общий урожай в Татарстане может составить 3,7–3,8 млн тонн зерна.