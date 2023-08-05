Минсельхозпрод призвал привлекать комбайны из других регионов к уборочной в Татарстане

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Средняя нагрузка на один комбайн по Татарстану составляет 490 га при допустимых 350 га, а в некоторых районах достигает 833 га. Чтобы быстро и эффективно завершить уборочную, необходимо максимально задействовать парк зерноуборочных машин и при необходимости заключить договоры с механизированными отрядами.

Как подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, выступая на совещании в Доме Правительства РТ, «мехотряды соседних регионов готовы приехать на помощь».

По его данным, обмолочено 468 тыс. га, или 31% от плана. Намолочено 1,322 млн тонн зерна при средней урожайности 28,3 центнера с гектара. В прошлом году показатель был почти в два раза выше — 41,3 ц/га. Лидерами по урожайности в этом году стали три района: Тетюшский — 43,9 ц/га, Дрожжановский — 38,3 ц/га и Кайбицкий — 38 ц/га.

С 15 августа в республике должен стартовать сев озимых культур. Работу важно завершить в сжатые сроки — максимум до 5 сентября, подчеркнул Зяббаров. Ожидается, что в ходе кампании будет засеяно 520 тыс. га. Площадь под озимые была увеличена — в 2022 году под них пришлось 476 тыс. га.

Напомним, что 3 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил о намолоте первого миллиона тонн зерна в республике.