Зарипов вне заявки: Стал известен состав «Ак Барса» на вторую игру четвертьфинала Востока
Стал известен состав «Ак Барса» на вторую игру серии четвертьфинала Восточной конференции против «Авангарда».
Стоит отметить, что по сравнению с первым матчем, который завершился в пользу клуба из Омска (1:2 ОТ), в составе казанцев произошло два изменения: вместо Даниса Зарипова на лед вышел Кирилл Адамчук, а Джейсона Демерса заменил Никита Лямкин.
Что касается легионеров «Ак Барса», то в заявку на игру включены лишь трое. Это канадцы Эрик Фер и Джордан Уил, а также американец Стивен Кэмпфер. Еще два канадца Марк Барберио и Джейсон Демерс в заявку не попали.
Состав «Ак Барса»:
Кэмпфер — Хенкель, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко,
Юдин — Журавлев, Тарасов — Уил — Петров,
Адамчук — Рукавишников, Воронков — Фер — Дыняк,
Лямкин — Сафонов, Глухов, Лукоянов, Кателевский,
вратари: Билялов — Бобков.
Игра против омского клуба состоится в 19.30 на стадионе «Татнефть Арена».
Напомним, в среду, 2 марта, казанцы проиграли стартовый матч серии омичам (1:2 ОТ). Спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале подвела итоги встречи.