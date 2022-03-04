Зарипов вне заявки: Стал известен состав «Ак Барса» на вторую игру четвертьфинала Востока

Стал известен состав «Ак Барса» на вторую игру серии четвертьфинала Восточной конференции против «Авангарда».

Стоит отметить, что по сравнению с первым матчем, который завершился в пользу клуба из Омска (1:2 ОТ), в составе казанцев произошло два изменения: вместо Даниса Зарипова на лед вышел Кирилл Адамчук, а Джейсона Демерса заменил Никита Лямкин.

Что касается легионеров «Ак Барса», то в заявку на игру включены лишь трое. Это канадцы Эрик Фер и Джордан Уил, а также американец Стивен Кэмпфер. Еще два канадца Марк Барберио и Джейсон Демерс в заявку не попали.

Состав «Ак Барса»:

Кэмпфер — Хенкель, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко,

Юдин — Журавлев, Тарасов — Уил — Петров,

Адамчук — Рукавишников, Воронков — Фер — Дыняк,

Лямкин — Сафонов, Глухов, Лукоянов, Кателевский,

вратари: Билялов — Бобков.

Игра против омского клуба состоится в 19.30 на стадионе «Татнефть Арена».

Напомним, в среду, 2 марта, казанцы проиграли стартовый матч серии омичам (1:2 ОТ). Спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале подвела итоги встречи.