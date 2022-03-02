«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в Казани в стартовом матче серии плей-офф

«Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче стартового раунда плей-офф со счетом 2:1. Решающую шайбу в овертайме забросил Прохоркин, оформивший дубль в матче.

В первом периоде преимуществом владел «Авангард», но в концовках атак омичам не хватало точности. У казанцев же шанс забросить шайбу упустил Петров, не попав по шайбе после выхода два в одного и передачи Тарасова.

На старте второго периода голкипер «Авангарда» Грубец отразил сложнейший бросок Уила, когда казанцы играли в большинстве. В целом вторая треть матча прошла уже с преимуществом «Ак Барса». Однако счет на табло не изменился.

В заключительном периоде при вязкой игре с обеих сторон индивидуальный проход омича Прохоркина вывел «Авангард» вперед – 0:1. Однако, за четыре минуты до конца матча Кагарлицкий точно бросил со средней дистанции и сравнял счет – 1:1.

В овертайме победу «Авангарду» принес точный бросок Прохоркина. Счет в серии 0 – 1 в пользу омичей.

Второй матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет в Казани 4 марта.