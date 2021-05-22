Зарипов: В этом году «Каравон» долгожданный, ведь народ привык праздновать его масштабно

В этом году люди ждали праздника «Каравон» как никогда раньше, поскольку в прошлом году из-за пандемии мероприятие проходило в онлайн-формате. Но сейчас гости вновь смогли посетить село Никольское в Лаишевском районе Татарстана и вживую насладиться масштабным фольклорным праздником. Об этом на открытии «Каравона» рассказал глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов.



«Праздник долгожданный, потому что был в прошлом году он проходил онлайн, а народ привык праздновать его масштабно. В этом году мы провели серьезную подготовку, пригласили всех и многие приехали несмотря ни на какие трудности», — сказал Зарипов.



В этом году Ильдус Зарипов проводит свой первый оффлайн «Каравон» в качестве главы Лаишевского района Татарстана.



«Спасибо республиканской власти, которая помогает в организации данного мероприятия. Здесь лично присутствует Президент республики со своей командой. Это праздник добра, традиций, истории и межконфессионального и межнационального согласия», — подчеркнул председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



На «Каравон» в этом году приехало более 150 фольклорных коллективов со всей России. Организаторы подготовили для гостей праздника русские народные игры, традиционные виды русских боевых искусств, мастер-классы, гулянья с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей. Хедлайнером концертной программы праздника стала российская исполнительница Тина Кузнецова со своим проектом «ZVENTA SVENTANA».



На празднике также присутствовал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что подобные мероприятия как «Каравон» сближают нации и способствуют единству населения, что особенно важно в Год родных языков.

Напомним, «Каравон» — это ежегодный праздник русского фольклора, приуроченный к престольному празднику Николая Чудотворца.

