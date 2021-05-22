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Ру Тат
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22 мая 2021  12:38
Марат Ишкильдин

Минниханов о «Каравоне»: В Год родных языков такие праздники нас сближают

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Такие праздники как “Каравон” сближают нации и способствуют единству населения, что особенно важно в Год родных языков.  Об этом Президент Татарстана сказал на открытии мероприятия во время своей приветственной речи. 

«С каждым годом, мы видим как наш «Каравон» расширяется - 168 коллективов и 20 регионов представлены на этой площадке. В Год родных языков и народного единения такие праздники нас сближают. Нам очень важно бережно относится к нашей истории и традициям», - сказал Минниханов. 

Помимо этого, Президент Татарстана пообещал жителям села Никольское Лаишевского района РТ, где проходит праздник, отремонтировать дом культуры к 30-летию «Каравона». Также на открытии мероприятия состоялось вручение государственных наград и выдача сертификатов на гранты фольклорным коллективам республики. 

Среди награжденных Президентом Татарстана были исполнитель группы «Волга-Волга» Антон Салакаев, методист центра русского фольклора музейного комплекса Казани Александр Смирнов и многие другие. 

Напомним, «Каравон» — это ежегодный праздник русского фольклора, приуроченный к престольному празднику Николая Чудотворца. В этом году участие в мероприятии примут более 150 коллективов Татарстана и регионов России.

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