Рустам Минниханов посетил праздник «Каравон»

Президент РТ Рустам Минниханов посетил праздник русского фольклора «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района Татарстана. Его встретили у главной арки «Каравона» народные коллективы и угостили традиционным хлебом с солью.

Далее Президент Татарстана осмотрел мастер-классы по народным промыслам: ткачество, кружева на коклюшках и гончарное дело. Он также посетил интерактивную площадку «Молодецкие забавы» с русскими народными играми, кузнечным делом, а после отправился на осмотр музея истории «Каравон».

Сопровождала Президента РТ министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Также в празднике приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Напомним, «Каравон» — это ежегодный праздник русского фольклора, приуроченный к престольному празднику Николая Чудотворца. В этом году участие в мероприятии примут более 150 коллективов Татарстана и регионов России.