Запущены горячие линии для оказания психологической помощи пострадавшим в гимназии №175

Пострадавшие в казанской гимназии № 175 могут обратиться за психологической помощью по номерам горячей линии, сообщает пресс-служба мэрии.

Работают номера: +7(843)277-00-00 (Отделение экстренной психологической помощи центра «Доверие»), +7(800)200-01-22 (единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей).

Также консультацию специалистов можно получить по телефону: +7(843)288-45-67, горячая линия организована на базе ГУ МЧС России по РТ.

Горячие линии для родителей школьников также открыты в Управлении образования: +7(843)292-44-03, +7(843)292-37-04.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возле гимназии №175 дежурят несколько бригад скорой помощи, работают психологи.