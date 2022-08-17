Запасы нефти в США снизились более чем на 7 млн баррелей за неделю

За прошлую неделю коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах уменьшились на 7,06 млн баррелей, сейчас их объем составляет до 424,95 млн баррелей. Об этом заявили в Министерстве энергетики страны, сообщает «Интерфакс».

При этом товарный запас бензина также снизился на 4,64 млн баррелей — до 215,67 млн. В то же время коммерческие запасы дистиллированной нефти в стране увеличились на 766 тыс. баррелей и на сегодняшний день составляют 112,26 млн.

После того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине США и Великобритания в числе других санкционных мер запретили импорт российской нефти.