«Запасной Родины у нас нет»: участники СВО поблагодарили нижнекамцев за поддержку

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Снова с передовой звучат слова благодарности в адрес нижнекамцев. Участники СВО признаются: помощь тыла ощущается каждый день и жизненно необходима.

Маскировочные сети, окопные свечи, строительные материалы, медикаменты, продукты – всему, сделанному руками волонтеров, на фронте нет цены.

«Хотел показать, почему так важны маскировочные сети, – говорит один из бойцов. – Они спасают. Спасибо тем, кто их присылает, спасибо тылу, который нас не забывает».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Каждая сеть здесь – на вес золота. Она скрывает от противника стратегически важные объекты, спасает технику, а главное – жизни солдат. Один из военнослужащих наглядно показывает, как защитное полотно укрывает орудие.

«Вот смотрите, сеть спасла. Больше нет сетей. Орудие стреляет. Всем волонтерам огромное спасибо. Так держать. Запасной Родины у нас нет», – отметил боец СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Слова признательности летят на родину каждый день. Солдаты благодарят не только за вещи, но и за моральную поддержку: «Вместе мы сила. Спасибо, что помогаете. Победа будет за нами», – отмечает боец.

Нижнекамск делает все возможное для Победы. Здесь собирают и отправляют гуманитарные конвои, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут носки и пишут письма бойцам. Волонтеры уверены: вместе – сила, вместе – победим.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой