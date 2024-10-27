Западные СМИ: Украину ждут сложности после выборов в США

Вашингтону будет сложно договориться о поддержке Киева в дальнейшей, как только закончатся выборы в США. Причем независимо от того, кто одержит победу – Дональд Трамп (республиканцы) или Камала Харрис (демократы), пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

Как пишут в материале, Трамп, согласно его обещаниям, урегулирует конфликт еще до вступления в должность. Если по его приказу прекратят поддержку, то возможности Украины резко снизятся. Однако даже если победит Камала Харрис, Вашингтону, вероятно, будет сложно получить значительную финансовую поддержку через конгресс, считают эксперты.

Уточняется, что Украина зависит от помощи Штатов, а обещания Владимира Зеленского продолжать войну будут реализованы только в случае соответствующего решения американских властей. При этом ранее Киеву уже задерживали военную помощь. Это произошло как раз из-за того, что США несколько месяцев не могли согласовать новый пакет поддержки. Как напомнили авторы статьи, в декабре 2023-го Вашингтон передал Киеву военную помощь, но следующий «комплект оружия» согласовывали до апреля.