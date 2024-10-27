Лавров заявил, что слова Трампа насчет Москвы – это попытка повлиять на выборы в США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как и его соперники, ищет тезисы, которые могут повлиять на количество голосов в его пользу на выборах американского лидера. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве в случае конфликта с Украиной, которые тот адресовал Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом кандидат в президенты США ранее заявил на встрече с редакцией газеты The Wall Street Journal.

«Думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом Доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, которые, по их мнению, способны повлиять на избирателей в свою пользу», - сказал Лавров, комментируя цитату Трампа журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Спикер подчеркнул, что «в контексте избирательной кампании» Трамп и сделал соответствующее заявление. Сам Лавров не желает никак это больше комментировать, ровно, как и вмешиваться в избирательную кампанию США, сказал он журналисту.

Сам Путин ранее говорил, что «не припомнит» разговора с Трампом, когда он якобы грозил ему «ударить по российской столице».